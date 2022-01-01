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Барнсли
Состав
€ 1 млн
Барнсли - состав команды
Барнсли
Англия. Первая лига
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
Сайт:
http://www.barnsleyfc.premiumtv.co.uk/
Тренер:
Пойя Асбаги
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
25
Rogan Ravenhill
Вра
-
51
Kieran Flavell
Вра
-
14
Огбета Натанаэль
Защ
25
€ 0.4 млн
27
Уотсон Теннай
Защ
29
€ 0.175 млн
4
Робертс Марк
Защ
36
€ 0.05 млн
17
Georgie Gent
Защ
-
11
Нослин Тирес
Защ
-
7
О′Риордан Коннор
Защ
-
5
Jack Shepherd
Защ
-
6
Connor O'Riordan
Защ
-
3
Ziyad Larkeche
Защ
-
18
Jake Rooney
Защ
-
19
Reyes Cleary
Защ
-
11
Нослин Тайриз
Пол
24
€ 0.75 млн
8
Макгихан Кэмерон
Пол
31
€ 0.25 млн
50
Нвакали Келечи
Пол
28
€ 0.2 млн
30
Bland Jonathan Patrick Richard
Пол
-
22
Patrick Kelly
Пол
-
30
Jonathan Bland
Пол
-
45
Vimal Yoganathan
Пол
-
13
Clayton Taylor
Пол
-
4
Sam Gale
Пол
-
20
Charlie Lennon
Нап
-
17
Amani Richards
Нап
-
37
Scott Flinders
Нап
-
36
Luke Alker
Нап
-
9
Mackenzie Kirk
Нап
-
48
Luca Connell
Нап
-
10
Ben Touré
Нап
-
Всего игроков: 29, из них вратарей: 2, защитников: 11, полузащитников: 9, нападающих: 7
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