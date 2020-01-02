Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Руни отметился голевым пасом в дебютном матче за «Дерби Каунти»

Руни отметился голевым пасом в дебютном матче за «Дерби Каунти»

2 января 2020, 23:30

В эти минуты проходит матч 26-го тура английского Чемпионшипа между «Дерби Каунти» и «Барнсли». За хозяев дебютирует играющий тренер Уэйн Руни.

В первом тайме бывший футболист сборной Англии отметился голевым пасом. «Дерби Каунти» к перерыву ведет в счете 1:0.

  • Контракт игрока с «Дерби Каунти» рассчитан до лета 2021 года с возможностью продления еще на один сезон.
  • В прошлом году Руни выступал за американский «Ди Си Юнайтед».
  • «Дерби Каунти» в таблице идет на 17-м месте.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Чемпионшип Англия. Премьер-лига Дерби Каунти Барнсли Руни Уэйн
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+