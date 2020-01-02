Руни отметился голевым пасом в дебютном матче за «Дерби Каунти»

В эти минуты проходит матч 26-го тура английского Чемпионшипа между «Дерби Каунти» и «Барнсли». За хозяев дебютирует играющий тренер Уэйн Руни.
В первом тайме бывший футболист сборной Англии отметился голевым пасом. «Дерби Каунти» к перерыву ведет в счете 1:0.
- Контракт игрока с «Дерби Каунти» рассчитан до лета 2021 года с возможностью продления еще на один сезон.
- В прошлом году Руни выступал за американский «Ди Си Юнайтед».
- «Дерби Каунти» в таблице идет на 17-м месте.
Источник: Бомбардир.ру