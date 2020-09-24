Хаверц сделал хет-трик в матче с «Барнсли». Это его первые голы за «Челси»

Полузащитник лондонского «Челси» Кай Хаверц сделал хет-трик в матче 1/8 финала Кубка лиги с «Барнсли» (6:0). Эти мячи стали первыми для немца в составе «Челси». Кроме того, Хаверц оформил первый хет-трик в карьере.

Полузащитник перешел в лондонский клуб в это трансферное окно за 80 миллионов евро. Это рекордный трансфер в истории «синих».