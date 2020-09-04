«Челси» купил Хаверца. Это рекордный трансфер для клуба

Полузащитник «Байера» Кай Хаверц перешел в «Челси». Это самый дорогой трансфер в истории англичан – 80 миллионов евро без учета бонусов.

Контракт с немцем рассчитан на пять лет. Ради завершения перехода Хаверц покинул расположение сборной Германии.