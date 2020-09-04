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    «Челси» купил Хаверца. Это рекордный трансфер для клуба

    Полузащитник «Байера» Кай Хаверц перешел в «Челси». Это самый дорогой трансфер в истории англичан – 80 миллионов евро без учета бонусов.

    Контракт с немцем рассчитан на пять лет. Ради завершения перехода Хаверц покинул расположение сборной Германии.

    • Хаверц играл в Леверкузене с 2016 года.
    • В прошлом сезоне Бундеслиги игрок провел 30 матчей, забил 12 голов, сделал шесть результативных пасов.
    • Новый сезон АПЛ стартует на следующей неделе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Челси»

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    04.09.2020 22:18
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1197

      CSKA471 48 минут назад

      Неплохо, заиграет, потенциально сильнейший игрок будет аристократов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1362

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Вратарь был "Круче".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      MrConstantine 1 час назад

      Бомба!

      0
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      Рейтинг: +419

      кран 1 час назад

      Отличный трансфер!!!

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