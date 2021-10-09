Отбор ЧМ-2022. Англия разгромила Андорру, Польша в последнем матче Фабиански крупно победила Сан-Марино

Сборная Англии в отборочной группе ЧМ-2022 продолжает идти без поражений. В очередном матче серебряный призер Евро-2020 крупно победил Андорру.

Тэмми Абрахам впервые вышел в старте сборной Англии на официальный матч. Он забил за англичан впервые за два года.

Бен Чилвел забил дебютный гол за сборную. Для этого ему понадобилось 15 матчей.

В другой встрече Польша разгромила Сан-Марино. Это был последний матч за сборную для польского вратаря Лукаша Фабиански.

Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа I. 7-й тур

Андорра – Англия – 0:5 (0:2)

Голы: 0:1 – Чилвел, 17; 0:2 – Сака, 40; 0:3 – Абрахам, 59; 0:4 – Уорд-Проус, 79; 0:5 – Грилиш, 86.

Польша – Сан-Марино – 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Свидерски, 10; 2:0 – Бролли, 20 (в свои ворота); 3:0 – Кедзиора, 50; 4:0 – Букса, 84; 5:0 – Пентек, 90+1.

Венгрия – Албания – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Броя, 80.

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