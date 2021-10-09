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Польша - Сан-Марино

09.10.2021, Суббота, 21:45 мск Варшава, стадион Национальный стадион Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 7 тур Польша - Сан-Марино
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, группа I
5 тур
5 сентября, воскресенье 21:45 Сан-Марино 1:7 Польша
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013), группа H

10 сентября, вторник 22:45 Сан-Марино 1:5 Польша

26 марта, вторник 23:45 Польша 5:0 Сан-Марино
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010, группа 3
6 тур
1 апреля, среда 22:30 Польша 10:0 Сан-Марино
2 тур
10 сентября, среда 22:30 Сан-Марино 0:2 Польша
Группа I И В Н П Мячи Разница Очки
1. Англия 10 8 2 0 39:3 +36 26
2. Польша 10 6 2 2 30:11 +19 20
3. Албания 10 6 0 4 12:12 0 18
4. Венгрия 10 5 2 3 19:13 +6 17
5. Андорра 10 2 0 8 8:24 -16 6
6. Сан-Марино 10 0 0 10 1:46 -45 0
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