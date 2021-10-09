Польша - Сан-Марино

|5 тур
|5 сентября, воскресенье
|21:45
|Сан-Марино
|1:7
|Польша
|5 тур
|5 сентября, воскресенье
|21:45
|Сан-Марино
|1:7
|Польша
|
|10 сентября, вторник
|22:45
|Сан-Марино
|1:5
|Польша
|
|26 марта, вторник
|23:45
|Польша
|5:0
|Сан-Марино
|6 тур
|1 апреля, среда
|22:30
|Польша
|10:0
|Сан-Марино
|2 тур
|10 сентября, среда
|22:30
|Сан-Марино
|0:2
|Польша
|Группа I
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Англия
|10
|8
|2
|0
|39:3
|+36
|26
|2.
|Польша
|10
|6
|2
|2
|30:11
|+19
|20
|3.
|Албания
|10
|6
|0
|4
|12:12
|0
|18
|4.
|Венгрия
|10
|5
|2
|3
|19:13
|+6
|17
|5.
|Андорра
|10
|2
|0
|8
|8:24
|-16
|6
|6.
|Сан-Марино
|10
|0
|0
|10
|1:46
|-45
|0