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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Польша - Сан-Марино
Польша - Сан-Марино: обзор матча 09 октября 2021
Польша
09.10.2021, суббота, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 7 тур
5 : 0
Завершен
Сан-Марино
10'
К. Свидерски
20'
К. Бролли (АГ)
50'
Т. Кедзиора
84'
А. Букса
90+1'
К. Пентек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Польша - Сан-Марино
ГОЛ! 5:0!
К. Пентек
Пас отдал
К. Козловски
90'
+1
86'
Желтая карточка
А. Голинуччи
ГОЛ! 4:0!
А. Букса
Пас отдал
Р. Гумни
84'
74'
Замена
М. Бернарди
️️️️
М. Витаиоли
Замена
А. Букса
️️️️
К. Свидерски
72'
Замена
Я. Модер
️️️️
Р. Левандовски
66'
Замена
Б. Берешиньски
️️️️
П. Франковски
65'
Замена
Р. Майецки
️️️️
Л. Фабиански
57'
53'
Замена
Ф. Фаббри
️️️️
М. Палацци
ГОЛ! 3:0!
Т. Кедзиора
Пас отдал
М. Хелик
50'
46'
Замена
Д. Томаззини
️️️️
Х. Хирш
46'
Замена
А. Грандони
️️️️
Л. Ченсони
Замена
К. Пентек
️️️️
М. Клих
46'
Желтая карточка
К. Линетти
32'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
К. Бролли
20'
ГОЛ! 1:0!
К. Свидерски
Пас отдал
П. Плахета
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Польша
22
Лукаш Фабиански
ВР
14
Михал Хелик
ЦЗ
25
Роберт Гумни
ПЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
24
Пшемыслав Плахета
ЛВ
23
Каспер Козловски
ЦП
23
Матеуш Клих
ЦП
8
Карол Линетти
ЦП
11
Карол Свидерски
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Сан-Марино
23
Элиа Бенедеттини
ВР
6
Давиде Симончини
ЦЗ
5
Кристиан Бролли
ЦЗ
3
Мирко Палацци
ЦЗ
21
Мануэль Баттистини
ПЗ
17
Алессандро Голинуччи
ЦП
22
Марчелло Муларони
ЦП
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
19
Лука Ченсони
ЦФ
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
17
Хосе Хирш
ЦФ
Главный тренер
Франко Варрелла
Польша
0
Радослав Майецки
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
15
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
3
Павел Давидович
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
10
Петр Зелински
ЦП
8
Якуб Модер
ЦП
21
Камил Йозвяк
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Сан-Марино
13
Маттео Цаволи
ВР
12
Симоне Бенедеттини
ВР
6
Данте Росси
ЛЗ
23
Андреа Грандони
ЦЗ
4
Филиппо Фаббри
ЦЗ
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
23
Микаэль Баттистини
ЦП
14
Лука Чеккароли
ЦП
15
Кевин Дзондзини
ЦП
17
Давид Томаззини
ЦП
22
Томмазо Дзафферани
ПП
21
Фабио Томаззини
ЦФ
18
Марко Бернарди
ЦФ
3-3-2-2
22
Фабиански
25
Гумни
14
Хелик
4
Кедзиора
23
Козловски
23
Клих
8
Линетти
24
Плахета
19
Франковски
9
Левандовски
11
Свидерски
4-2-4
23
Бенедеттини
21
Баттистини
5
Бролли
3
Палацци
6
Симончини
17
Голинуччи
22
Муларони
17
Хирш
7
Витаиоли
19
Ченсони
8
Голинуччи
22
Фабиански
0
Майецки
0
Майецки
22
Фабиански
19
Франковски
18
Берешиньски
18
Берешиньски
19
Франковски
9
Левандовски
8
Модер
8
Модер
9
Левандовски
11
Свидерски
16
Букса
16
Букса
11
Свидерски
23
Клих
23
Пентек
23
Пентек
23
Клих
19
Ченсони
23
Грандони
23
Грандони
19
Ченсони
3
Палацци
4
Фаббри
4
Фаббри
3
Палацци
17
Хирш
17
Томаззини
17
Томаззини
17
Хирш
7
Витаиоли
18
Бернарди
18
Бернарди
7
Витаиоли
Остались в запасе
Польша
Сан-Марино
15
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
1
Лукаш Скорупски
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
3
Павел Давидович
ЦЗ
10
Петр Зелински
ЦП
21
Камил Йозвяк
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
13
Маттео Цаволи
ВР
12
Симоне Бенедеттини
ВР
6
Данте Росси
ЛЗ
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
23
Микаэль Баттистини
ЦП
14
Лука Чеккароли
ЦП
15
Кевин Дзондзини
ЦП
22
Томмазо Дзафферани
ПП
21
Фабио Томаззини
ЦФ
Главный тренер
Франко Варрелла
Остались в запасе
15
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
1
Лукаш Скорупски
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
3
Павел Давидович
ЦЗ
10
Петр Зелински
ЦП
21
Камил Йозвяк
ЦФ
Остались в запасе
13
Маттео Цаволи
ВР
12
Симоне Бенедеттини
ВР
6
Данте Росси
ЛЗ
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
23
Микаэль Баттистини
ЦП
14
Лука Чеккароли
ЦП
15
Кевин Дзондзини
ЦП
22
Томмазо Дзафферани
ПП
21
Фабио Томаззини
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Франко Варрелла
Статистика матча Польша - Сан-Марино
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Информация о матче
Стадион:
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