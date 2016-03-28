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  • Панов: «Смолов – единственный футболист в сборной России, который мне нравится»

Панов: «Смолов – единственный футболист в сборной России, который мне нравится»

28 марта 2016, 08:43
8

Бывший нападающий сборной России Александр Панов считает, что форвард «Краснодара» Федор Смолов имеет неплохие шансы сыграть в товарищеском матче против сборной Франции.

«Смолов стал играть намного лучше – полгода назад выступал достаточно бледно, а сейчас мне очень нравится следить за ним. Его заряженность на атаку вдохновляет.

Смолова сравнивают со мной? Наверное, сравнивать нас не нужно, потому что мы разноплановые игроки. Но Федор эффективно играет в атаке и старается максимально и быстро распоряжаться своими моментами – это, наверное, объединяет нас, потому что и я старался быстро принимать решения бить по воротам, и Смолов так действует. Скорость у Федора тоже очень хорошая, он сейчас на ходу – пока это единственный футболист в сборной России, который мне нравится.

Он достоин того, чтобы выйти на матч с Францией и попробовать своими нестандартными решениями что-то придумать в атаке. Как и я в свое время выходил против Десайи и Тюрама в 99-м – это были два мощных защитника. Но играть против быстрого и шустрого футболиста не всегда так просто, как может показаться вначале. Тот же Дзюба в этом плане – форвард больше таранного типа, а Смолов как раз за счет нетривиальных действий может создать момент. Если Федор выйдет, за его игрой будет очень интересно наблюдать», – заявил Панов.

Стоит напомнить, что матч Франция – Россия состоится 29 марта, в 22:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт день за днем»
Чемпионат Европы Россия Франция Краснодар Дзюба Артем Смолов Федор Тюрам Лилиан Панов Александр
Комментарии (8)
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castromen
1459143967
А мне нравится,как О.Иванов играет. И что?
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АртурZaСМ
1459144947
Слишком высокого мнения о себе этот Панов. Балаболит много. (за 6 лет в сборной 17 игр и 4 гола и это НАПАДАЮЩИЙ)
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serhz
1459147218
Смолова сравнивают со мной ?-а ты почему решил что из себя что то представляешь?.
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Вомбат
1459154141
Еще одно подтверждение того, что так называемые футбольные эксперты из числа бывших футболистов просто озвучивают свои личные вкусы. Что Панов, что Ловчев, что Рейнгольд, никто из них не стремится к объективности и анализу. Даже Бубнов свою статистику подгоняет под личные пристрастия. Журналисты, ведь ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ личные пристрастия есть у любого диванного болелщика, зачем вы берете столько интервью у этих бывших игроков. Ведь есть же бывшие ТРЕНЕРЫ. Не обязательно топ-команд. Уже само то, что человек работал футбольным тренером, ставит его как эксперта выше всех этих Пановых.
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карасевщинa
1459155373
ну так иначе бы не взяли в краснодар его
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REDWHITE_
1459157735
ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!
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sochi-2013
1459165590
Наверное единственный, чей потенциал высок. Если не снизит к себе требований, сможет блеснуть и на ЧЕ, и на ЧМ. Пресловутое ЕСЛИ!
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