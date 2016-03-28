Панов: «Смолов – единственный футболист в сборной России, который мне нравится»

Бывший нападающий сборной России Александр Панов считает, что форвард «Краснодара» Федор Смолов имеет неплохие шансы сыграть в товарищеском матче против сборной Франции.

«Смолов стал играть намного лучше – полгода назад выступал достаточно бледно, а сейчас мне очень нравится следить за ним. Его заряженность на атаку вдохновляет.

Смолова сравнивают со мной? Наверное, сравнивать нас не нужно, потому что мы разноплановые игроки. Но Федор эффективно играет в атаке и старается максимально и быстро распоряжаться своими моментами – это, наверное, объединяет нас, потому что и я старался быстро принимать решения бить по воротам, и Смолов так действует. Скорость у Федора тоже очень хорошая, он сейчас на ходу – пока это единственный футболист в сборной России, который мне нравится.

Он достоин того, чтобы выйти на матч с Францией и попробовать своими нестандартными решениями что-то придумать в атаке. Как и я в свое время выходил против Десайи и Тюрама в 99-м – это были два мощных защитника. Но играть против быстрого и шустрого футболиста не всегда так просто, как может показаться вначале. Тот же Дзюба в этом плане – форвард больше таранного типа, а Смолов как раз за счет нетривиальных действий может создать момент. Если Федор выйдет, за его игрой будет очень интересно наблюдать», – заявил Панов.

Стоит напомнить, что матч Франция – Россия состоится 29 марта, в 22:00 по московскому времени.