Тюрам – об инциденте с Кулибали: «Ни один человек не предложил остановить Серию А. Это невероятно»

Бывший защитник «Ювентуса» и сборной Франции Лилиан Тюрам прокомментировал инцидент, произошедший в матче 18-го тура Серии А «Интер» – «Наполи» (1:0)

Болельщики миланской команды проявили расовую дискриминацию по отношению к защитнику неаполитанцев Калиду Кулибали: они ухали в его сторону на протяжении игры.

«Когда происходят подобные инциденты, я бы закрывал все стадионы Серии А на выходные. А не только «Интера».

Если бы итальянским болельщикам довелось провести субботу и воскресенье без каких-либо матчей, им пришлось бы задуматься, чтобы понять, насколько несправедливо нападать на человека на поле только из-за цвета его кожи.

Если бы в лиге, состоящей исключительно из темнокожих игроков, был один белый футболист, то подобного бы не случилось. Чернокожие игроки отреагировали бы на нападки фанатов и заставили бы их заткнуться. Не потому, что они лучше, а потому, что, когда ты черный, ты быстро узнаешь, что значит, когда тебя атакуют или подвергают дискриминации.

Это сообщение предназначено не для Кулибали, но для людей, которые читают это интервью и идут на стадион, чтобы издавать уханья для чернокожих игроков. Посмотрите друг на друга, спросите себя, почему вы принимаете или делаете эти вещи. Если ситуация не меняется, это потому, что многие из вас не хотят, чтобы это произошло. Может быть, вы думаете, что лучше чернокожих, но это не так.

Это реальность. Не только в Италии, но и в других европейских странах, где есть много людей, которые думают, что белые превосходят черных. Те, кто издает обезьянье уханье, делает это потому, что считают себя лучше. А это из-за плохого образования.

В гражданском обществе цвет кожи, религия и сексуальная ориентация не важны. Те, кто отличают «нас» от «других», и думают, что мы лучше других, являются расистами.

После того, что случилось с Кулибали, много ли людей заявили, что мы должны найти решение вопроса расизма даже ценой остановки лиги? Ни один. Никто. Это невероятно.

Может быть, сейчас нас это волнует, но через 15 дней основное внимание будет уделено чему-то еще, и люди уже забудут обезьянье уханье в сторону Кулибали и других черных игроков, которые подверглись этому ранее.

Если нет определенных наказаний, эта проблема никогда не будет решена», – сказал Тюрам.