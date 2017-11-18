«Ювентус» хочет переманить из «Монако» сына Тюрама

«Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику молодежной команды «Монако» Кефрену Тюраму, который приходится сыном известному в прошлом защитнику туринцев Лилиану Тюраму.

Отмечается, что 16-летнего футболиста уже окрестили «новым» Патриком Виейра, который является еще одной бывшей звездой «бьянконери».

Напомним, Тюрам-старший защищал цвета «старой синьоры» с 2001 по 2006 год, после чего перешел в «Барселону». Свою профессиональную карьеру он также, как и его сын, начинал в «Монако».