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    Тюрам раскритиковал Пеле и назвал его эгоистом

    Бывший игрок сборной Франции Лилиан Тюрам раскритиковал бывшего футболиста сборной Бразилии Пеле. По мнению европейца, южноамериканец ничего не делает в деле борьбы с расизмом.

    «Пеле вообще не интересуют проблемы расизма в его стране. Он ими никогда не занимался, хотя он мог бы существенно повлиять на ситуацию. Нынешнее поведение Пеле я бы назвал эгоистичным», – приводит слова Тюрама Sportv.

    Тюрам является основателем фонда по борьбе с расизмом и автором книг на эту тему.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.03.2018 23:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 7 марта 2018, 06:33

      Чё до пенсионера дое,бал,ся

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