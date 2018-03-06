Тюрам раскритиковал Пеле и назвал его эгоистом

Бывший игрок сборной Франции Лилиан Тюрам раскритиковал бывшего футболиста сборной Бразилии Пеле. По мнению европейца, южноамериканец ничего не делает в деле борьбы с расизмом.

«Пеле вообще не интересуют проблемы расизма в его стране. Он ими никогда не занимался, хотя он мог бы существенно повлиять на ситуацию. Нынешнее поведение Пеле я бы назвал эгоистичным», – приводит слова Тюрама Sportv.

Тюрам является основателем фонда по борьбе с расизмом и автором книг на эту тему.