Тюрам: «Ювентус» всегда один из фаворитов ЛЧ. В этом сезоне он будет им еще больше из-за Роналду»

Бывший защитник «Ювентуса» Лилиан Тюрам считает туринцев фаворитом Лиги чемпионов. Также француз поделился мнением о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси.

«Ювентус» всегда один из фаворитов на победу в Лиги чемпионов, поскольку у клуба есть такие футболисты и история. А в этом сезоне он будет им даже немного больше из-за прихода Криштиану Роналду.

Месси? Когда я впервые услышал о нем, я выступал за «Ювентус». Команда отправилась играть в Кубке Гампера. Я не поехал и остался в Турине.

Когда команда вернулась, все говорили о 17-летнем мальчике по имени Месси, которого невозможно было остановить. Спустя годы, когда я перешел в «Барселону, стало понятно, что он лучший», – сказал Тюрам.

«Ювентус» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет против «Атлетико». Матч состоятся в феврале и марте.