Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    3 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?

    Тюрам: «Ювентус» всегда один из фаворитов ЛЧ. В этом сезоне он будет им еще больше из-за Роналду»

    Бывший защитник «Ювентуса» Лилиан Тюрам считает туринцев фаворитом Лиги чемпионов. Также француз поделился мнением о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси.

    «Ювентус» всегда один из фаворитов на победу в Лиги чемпионов, поскольку у клуба есть такие футболисты и история. А в этом сезоне он будет им даже немного больше из-за прихода Криштиану Роналду.

    Месси? Когда я впервые услышал о нем, я выступал за «Ювентус». Команда отправилась играть в Кубке Гампера. Я не поехал и остался в Турине.

    Когда команда вернулась, все говорили о 17-летнем мальчике по имени Месси, которого невозможно было остановить. Спустя годы, когда я перешел в «Барселону, стало понятно, что он лучший», – сказал Тюрам.

    «Ювентус» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет против «Атлетико». Матч состоятся в феврале и марте.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:12
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +131

      Санёк 17 57 минут назад

      Время покажет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7185

      1bear 1 час назад

      ...не вижу,кто может остановить Юве в ЛЧ...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    105656
    #2
    Zenit-84
    76525
    #3
    Chernyi Lis
    70936
    #4
    Андрей Ермошин
    68246
    #5
    DeMoN-FCMU
    63211
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru