Божович назвал европейский клуб, в котором мог бы работать Карпин

Главный тренер «Эстегляль Хузестан» Миодраг Божович высказался о тренерском потенциале Валерия Карпина.

– Карпин – самый сильный тренер в России? И зачем ему работа в «Ростове» с бесконечными переездами и скромным бюджетом?

– Карпин – один из лучших тренеров в России сейчас. Но у него наверняка очень хорошие отношения с людьми из руководства «Ростова», он просто хочет им помочь. По потенциалу мог бы работать в условной «Севилье», у него достаточно опыта.

Карпин возглавляет «Ростов» и сборную России.

В 2014–2015 годах россиянин был главным тренером «Мальорки».

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