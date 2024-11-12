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    • Божович назвал европейский клуб, в котором мог бы работать Карпин

    Божович назвал европейский клуб, в котором мог бы работать Карпин

    Главный тренер «Эстегляль Хузестан» Миодраг Божович высказался о тренерском потенциале Валерия Карпина.

    – Карпин – самый сильный тренер в России? И зачем ему работа в «Ростове» с бесконечными переездами и скромным бюджетом?

    – Карпин – один из лучших тренеров в России сейчас. Но у него наверняка очень хорошие отношения с людьми из руководства «Ростова», он просто хочет им помочь. По потенциалу мог бы работать в условной «Севилье», у него достаточно опыта.

    • Карпин возглавляет «Ростов» и сборную России.
    • В 2014–2015 годах россиянин был главным тренером «Мальорки».

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    12.11.2024 13:48
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