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    Божович сказал, в чем состоит проблема «Спартака»

    Главный тренер «Эстегляль Хузестан» Миодраг Божович ответил на вопрос о том, почему «Спартак» не может стать таким сильным, как «Зенит», хотя и имеет большой бюджет.

    «Очень трудно понять. Это ведь не первый год, «Спартак» очень долгое время находится в одинаковой ситуации. Кроме Карреры, никто ничего не добивался. Для «Спартака» первое место – это что-то нормальное. Проблема наверняка в менеджменте, потому что они меняли тренеров и ни у кого не получалось. Значит, надо поменять что-то другое на этот раз», – сказал Божович.

    • «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ с 28 очками после 15 матчей.
    • За последний 21 год клуб выиграл три трофея: по разу побеждал в чемпионате, Кубке и Суперкубке России.
    • Божович тренировал 7 клубов РПЛ.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (6)
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    DOCTOR PENALTY
    1731473936
    На этот раз надо поменять менеджмент! Однозначно!!! *****!
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    vvv123
    1731480448
    К свинской баксовой кормушке пристроилось слишком много хряков из руководства. Вот почему!
    Ответить
    zigbert
    1731482576
    Легко сказать но трудно сделать.
    Ответить
    R_a_i_n
    1731483757
    А почему фейкнасри ещё высер свой не оставил? Бухает что-ли?
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    NewLife
    1731485730
    "таким сильным, как «Зенит»" Ну хватит смешить людей при помощи высеров от этих сбитых летчиков. Этот сильный синит сейчас еле ноги уносит от клуба, стоящего на вылет. Если бы не кукурась, было бы еще смешнее.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1731486847
    В Пердиве им надо очиститься. Гыгыгы
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