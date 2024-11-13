Божович сказал, в чем состоит проблема «Спартака»

Главный тренер «Эстегляль Хузестан» Миодраг Божович ответил на вопрос о том, почему «Спартак» не может стать таким сильным, как «Зенит», хотя и имеет большой бюджет.

«Очень трудно понять. Это ведь не первый год, «Спартак» очень долгое время находится в одинаковой ситуации. Кроме Карреры, никто ничего не добивался. Для «Спартака» первое место – это что-то нормальное. Проблема наверняка в менеджменте, потому что они меняли тренеров и ни у кого не получалось. Значит, надо поменять что-то другое на этот раз», – сказал Божович.

«Спартак» занимает 5-е место в РПЛ с 28 очками после 15 матчей.

За последний 21 год клуб выиграл три трофея: по разу побеждал в чемпионате, Кубке и Суперкубке России.

Божович тренировал 7 клубов РПЛ.

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