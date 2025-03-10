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  • «Аль-Наср» – «Эстегляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2025

«Аль-Наср» – «Эстегляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2025

10 марта 2025, 19:50
Аль-Наср
10.03.2025, понедельник, 21:00
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
3 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Эстегляль
9' Д. Дуран 27' К. Роналду (П) 84' Д. Дуран
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
6
Али Аль-Хассан
ОП
23
Айман Яхья
ПВ
22
Джон Дуран
ЦФ
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Эстегляль
1
Хоссейн Хоссейни
(К) ВР
44
Армин Сорабиан
ЦЗ
4
Рузбех Чешми
ЦЗ
55
Raphael Silva
ЦЗ
10
Рамин Резаэян
ПЗ
2
Салех Ардани
ПЗ
88
Mehran Ahmadi
ЦП
14
Zobeir Niknafs
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
20
Alireza Koushki
ЦФ
11
Жоэль Кожо
ЦФ
Аль-Наср
36
Рагед Наджар
ВР
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
20
Уэсли
ЦФ
88
Bassam Hazazi
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Эстегляль
12
Mohammadreza Khaledabadi
ВР
50
Amirhossein Nikpour
ВР
33
Аболфазль Жалали
ЛЗ
6
Iman Salimi
ЦЗ
2
Мохаммад Хоссейн Морадманд
ЦЗ
10
Жалолиддин Машарипов
ЛВ
88
Arash Rezavand
ЦП
15
Abolfazl Zamani
ЦП
9
M. R. Azadi
ЦФ
28
Mojtaba Hashemi Nasab
ЦФ
93
Hesam Eskandari
ЦФ
99
Amirali Sadeghi
ЦФ
4-2-2-2
24
Бенто
83
Аль-Наджди
3
Симакан
33
Аль-Фатиль
12
Аль-Бушал
77
Брозович
6
Аль-Хассан
10
Мане
23
Яхья
7
Роналду
22
Дуран
3-2-3-2
1
Хоссейни
44
Сорабиан
4
Чешми
55
2
Ардани
10
Резаэян
88
14
22
Ндонг
11
Кожо
20
3
Симакан
78
Ладжами
78
Ладжами
3
Симакан
6
Аль-Хассан
8
Аль-Сулаихим
8
Аль-Сулаихим
6
Аль-Хассан
23
Яхья
20
Габриэль
20
Габриэль
23
Яхья
10
Мане
20
Уэсли
20
Уэсли
10
Мане
22
Дуран
16
Маран
16
Маран
22
Дуран
44
Сорабиан
33
Жалали
33
Жалали
44
Сорабиан
2
Ардани
6
6
2
Ардани
20
10
Машарипов
10
Машарипов
20
Остались в запасе
Аль-Наср
Эстегляль
36
Рагед Наджар
ВР
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
88
Bassam Hazazi
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
12
Mohammadreza Khaledabadi
ВР
50
Amirhossein Nikpour
ВР
2
Мохаммад Хоссейн Морадманд
ЦЗ
88
Arash Rezavand
ЦП
15
Abolfazl Zamani
ЦП
9
M. R. Azadi
ЦФ
28
Mojtaba Hashemi Nasab
ЦФ
93
Hesam Eskandari
ЦФ
99
Amirali Sadeghi
ЦФ
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
88
Bassam Hazazi
ЦФ
Остались в запасе
12
Mohammadreza Khaledabadi
ВР
50
Amirhossein Nikpour
ВР
2
Мохаммад Хоссейн Морадманд
ЦЗ
88
Arash Rezavand
ЦП
15
Abolfazl Zamani
ЦП
9
M. R. Azadi
ЦФ
28
Mojtaba Hashemi Nasab
ЦФ
93
Hesam Eskandari
ЦФ
99
Amirali Sadeghi
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Аль-Наср - Эстегляль
1
1
1
Всего ударов по воротам
22
3
Удары в створ
12
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
1
Нарушения
11
13
Офсайды
3
1
Количество передач
611
290
Сейвы
2
9
Точность передач %
90
73
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
13
2
Удары из-за пределов штрафной
9
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Эстегляля», 1/8 Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 марта в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср»«Эстегляль»

«Аль-Наср» – «Эстегляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов АФК Элит Эстегляль Аль-Наср
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