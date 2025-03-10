10.03.2025, понедельник, 21:00
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
3 : 0
Завершен
Составы команд
Аль-Наср
Аль-Наср
4-2-2-2
24
Бенто
83
Аль-Наджди
3
Симакан
33
Аль-Фатиль
12
Аль-Бушал
77
Брозович
6
Аль-Хассан
10
Мане
23
Яхья
7
Роналду
22
Дуран
3-2-3-2
1
Хоссейни
44
Сорабиан
4
Чешми
55
2
Ардани
10
Резаэян
88
14
22
Ндонг
11
Кожо
20
3
Симакан
78
Ладжами
78
Ладжами
3
Симакан
6
Аль-Хассан
8
Аль-Сулаихим
8
Аль-Сулаихим
6
Аль-Хассан
23
Яхья
20
Габриэль
20
Габриэль
23
Яхья
10
Мане
20
Уэсли
20
Уэсли
10
Мане
22
Дуран
16
Маран
16
Маран
22
Дуран
44
Сорабиан
33
Жалали
33
Жалали
44
Сорабиан
2
Ардани
6
6
2
Ардани
20
10
Машарипов
10
Машарипов
20
Остались в запасе
Аль-Наср
Эстегляль
36
Рагед Наджар
ВР
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
88
Bassam Hazazi
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
12
Mohammadreza Khaledabadi
ВР
50
Amirhossein Nikpour
ВР
2
Мохаммад Хоссейн Морадманд
ЦЗ
88
Arash Rezavand
ЦП
15
Abolfazl Zamani
ЦП
9
M. R. Azadi
ЦФ
28
Mojtaba Hashemi Nasab
ЦФ
93
Hesam Eskandari
ЦФ
99
Amirali Sadeghi
ЦФ
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
88
Bassam Hazazi
ЦФ
Остались в запасе
12
Mohammadreza Khaledabadi
ВР
50
Amirhossein Nikpour
ВР
2
Мохаммад Хоссейн Морадманд
ЦЗ
88
Arash Rezavand
ЦП
15
Abolfazl Zamani
ЦП
9
M. R. Azadi
ЦФ
28
Mojtaba Hashemi Nasab
ЦФ
93
Hesam Eskandari
ЦФ
99
Amirali Sadeghi
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Аль-Наср - Эстегляль
1
1
1
Всего ударов по воротам
22
3
Удары в створ
12
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
1
Нарушения
11
13
Офсайды
3
1
Количество передач
611
290
Сейвы
2
9
Точность передач %
90
73
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
13
2
Удары из-за пределов штрафной
9
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Эстегляля», 1/8 Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 марта в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Эстегляль»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»