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  • Божович назвал причину трансфера Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Божович назвал причину трансфера Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Главный тренер «Эстегляля» Миодраг Божович прокомментировал ситуацию Александра Соболева в «Зените».

«Все дальнейшее зависит только от Соболева. Если он будет пахать и хочет это делать, то будет играть. Перешел в «Зенит» из-за денег? А мы все работаем ради денег. Вы знаете человека, который работает не ради денег?

Понятно, что Соболев перешел в «Зенит» из-за денег, но это не значит, что нужно сбросить требования к себе. Если Александр захочет, зацепится, тогда у него все получится. Надеюсь, все так и будет. Если Соболев будет пахать, то у него есть возможности стать лучшим нападающим России», – сказал Божович.

  • В августе «Зенит» купил Соболева у «Спартака» за 10 миллионов евро.
  • У форварда нет голевых действий в 11 матчах РПЛ после перехода в петербургскую команду.
  • Во всех турнирах в его активе 2 гола и 1 ассист в 16 играх.

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Источник: Спортс

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15.02.2025 13:28
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Комментарии (13)
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fakeid
1739616380
1) в зените он пошёл на понижение зарплаты. небольшое, на 100 тыщ, но всё же. 2) дельфинарий стоил 7. зенит давал 8, и ни копейкой больше. трансфер почти сорвался, но тут он делает такой ход: перечисляет подписной бонус 2 ляма, который ему полагался, в пользу спартака. вот так взял - и отказался от 2х лямов. настолько хотел перейти к нам.
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NewLife
1739618077
Зенит - позор российского футбола, туда переходят позориться только ради денег и картонных муляжей титулов)))
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DOCTOR PENALTY
1739618627
Соболев лучший нападающий России?.. С его-то футбольным, да и общим, интеллектом?... Не смеши, Миодраг! Если уж только Соболеву подключат куда-нибудь ИИ. )) *
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TIMOTHY
1739621574
Насколько помню перешел с понижением зарплаты
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TIMOTHY
1739621643
Посмотрим как будут визжать , радоваться ,хрюни , забитым голам Соболева
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Спартачище
1739624407
Бамжи молятся на соболька как на кумира А он харкает им в немытые хари Посмешище
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FWSPM
1739637452
В 150 тый раз повторим для особо одаренных Соболев пошел на понижение зарплаты. Деньги тут абсолютно не причем.
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