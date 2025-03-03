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  • «Эстегляль» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2025

«Эстегляль» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2025

3 марта 2025, 17:50
Эстегляль
03.03.2025, понедельник, 19:00
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
0 : 0
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Аль-Наср
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эстегляль
1
Хоссейн Хоссейни
(К) ВР
44
Армин Сорабиан
ЦЗ
55
Raphael Silva
ЦЗ
4
Рузбех Чешми
ЦЗ
10
Рамин Резаэян
ПЗ
2
Салех Ардани
ПЗ
88
Mehran Ahmadi
ЦП
88
Arash Rezavand
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
20
Alireza Koushki
ЦФ
9
M. R. Azadi
ЦФ
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
(К) ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
6
Али Аль-Хассан
ОП
23
Айман Яхья
ПВ
20
Анжело Габриэль
ПВ
22
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Эстегляль
50
Amirhossein Nikpour
ВР
12
Mohammadreza Khaledabadi
ВР
2
Мохаммад Хоссейн Морадманд
ЦЗ
6
Iman Salimi
ЦЗ
10
Жалолиддин Машарипов
ЛВ
15
Abolfazl Zamani
ЦП
14
Zobeir Niknafs
ЦП
28
Mojtaba Hashemi Nasab
ЦФ
11
Жоэль Кожо
ЦФ
93
Hesam Eskandari
ЦФ
99
Amirali Sadeghi
ЦФ
Аль-Наср
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
36
Рагед Наджар
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
58
Mohammed Yahya Hazazi
ЦЗ
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
20
Уэсли
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
54
Faris Yousef Salem
ЦФ
3-2-3-2
1
Хоссейни
44
Сорабиан
55
4
Чешми
10
Резаэян
2
Ардани
88
88
22
Ндонг
9
20
4-2-3-1
24
Бенто
12
Аль-Бушал
3
Симакан
33
Аль-Фатиль
83
Аль-Наджди
77
Брозович
6
Аль-Хассан
20
Габриэль
23
Яхья
10
Мане
22
Дуран
88
10
Машарипов
10
Машарипов
88
9
11
Кожо
11
Кожо
9
20
Габриэль
20
Уэсли
20
Уэсли
20
Габриэль
Остались в запасе
Эстегляль
Аль-Наср
50
Amirhossein Nikpour
ВР
12
Mohammadreza Khaledabadi
ВР
2
Мохаммад Хоссейн Морадманд
ЦЗ
6
Iman Salimi
ЦЗ
15
Abolfazl Zamani
ЦП
14
Zobeir Niknafs
ЦП
28
Mojtaba Hashemi Nasab
ЦФ
93
Hesam Eskandari
ЦФ
99
Amirali Sadeghi
ЦФ
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
36
Рагед Наджар
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
58
Mohammed Yahya Hazazi
ЦЗ
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
54
Faris Yousef Salem
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
50
Amirhossein Nikpour
ВР
12
Mohammadreza Khaledabadi
ВР
2
Мохаммад Хоссейн Морадманд
ЦЗ
6
Iman Salimi
ЦЗ
15
Abolfazl Zamani
ЦП
14
Zobeir Niknafs
ЦП
28
Mojtaba Hashemi Nasab
ЦФ
93
Hesam Eskandari
ЦФ
99
Amirali Sadeghi
ЦФ
Остались в запасе
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
36
Рагед Наджар
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
58
Mohammed Yahya Hazazi
ЦЗ
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
54
Faris Yousef Salem
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Эстегляль - Аль-Наср
Всего ударов по воротам
10
17
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
5
Нарушения
9
7
Офсайды
1
3
Количество передач
287
555
Сейвы
5
2
Точность передач %
80
90
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
5
12
Удары из-за пределов штрафной
5
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Эстегляль» против «Аль-Насра», 1/8 Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 марта в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эстегляль» – «Аль-Наср»

«Эстегляль» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов АФК Элит Аль-Наср Эстегляль
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