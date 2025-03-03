03.03.2025, понедельник, 19:00
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
0 : 0
Завершен
Составы команд
Эстегляль
Эстегляль
3-2-3-2
1
Хоссейни
44
Сорабиан
55
4
Чешми
10
Резаэян
2
Ардани
88
88
22
Ндонг
9
20
4-2-3-1
24
Бенто
12
Аль-Бушал
3
Симакан
33
Аль-Фатиль
83
Аль-Наджди
77
Брозович
6
Аль-Хассан
20
Габриэль
23
Яхья
10
Мане
22
Дуран
88
10
Машарипов
10
Машарипов
88
9
11
Кожо
11
Кожо
9
20
Габриэль
20
Уэсли
20
Уэсли
20
Габриэль
Остались в запасе
Эстегляль
Аль-Наср
50
Amirhossein Nikpour
ВР
12
Mohammadreza Khaledabadi
ВР
2
Мохаммад Хоссейн Морадманд
ЦЗ
6
Iman Salimi
ЦЗ
15
Abolfazl Zamani
ЦП
14
Zobeir Niknafs
ЦП
28
Mojtaba Hashemi Nasab
ЦФ
93
Hesam Eskandari
ЦФ
99
Amirali Sadeghi
ЦФ
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
36
Рагед Наджар
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
58
Mohammed Yahya Hazazi
ЦЗ
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
54
Faris Yousef Salem
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
50
Amirhossein Nikpour
ВР
12
Mohammadreza Khaledabadi
ВР
2
Мохаммад Хоссейн Морадманд
ЦЗ
6
Iman Salimi
ЦЗ
15
Abolfazl Zamani
ЦП
14
Zobeir Niknafs
ЦП
28
Mojtaba Hashemi Nasab
ЦФ
93
Hesam Eskandari
ЦФ
99
Amirali Sadeghi
ЦФ
Остались в запасе
23
Ахмад Аль-Харби
ВР
36
Рагед Наджар
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
58
Mohammed Yahya Hazazi
ЦЗ
8
Абдулмаджид Аль-Сулаихим
ЦП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
54
Faris Yousef Salem
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Эстегляль - Аль-Наср
Всего ударов по воротам
10
17
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
5
Нарушения
9
7
Офсайды
1
3
Количество передач
287
555
Сейвы
5
2
Точность передач %
80
90
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
5
12
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Эстегляль» против «Аль-Насра», 1/8 Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 марта в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эстегляль» – «Аль-Наср»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»