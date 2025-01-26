На основного хавбека «Оренбурга» нацелился клуб из ОАЭ

«Оренбург» готов отпустить полузащитника Мохаммада Горбани за 1,5 миллиона евро плюс 100 тысяч бонусами и проценты от перепродажи.

Ранее «Аль-Вахда» из ОАЭ предложила за 23-летнего иранца 1 миллион евро, но российский клуб хотел 2 миллиона. В итоге «Оренбург» согласился понизить требования.

Также на Горбани претендует и иранский «Эстегляль» предложивший 1 миллион плюс 20 процентов от дальнейшей перепродажи.