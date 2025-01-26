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На основного хавбека «Оренбурга» нацелился клуб из ОАЭ

«Оренбург» готов отпустить полузащитника Мохаммада Горбани за 1,5 миллиона евро плюс 100 тысяч бонусами и проценты от перепродажи.

Ранее «Аль-Вахда» из ОАЭ предложила за 23-летнего иранца 1 миллион евро, но российский клуб хотел 2 миллиона. В итоге «Оренбург» согласился понизить требования.

Также на Горбани претендует и иранский «Эстегляль» предложивший 1 миллион плюс 20 процентов от дальнейшей перепродажи.

  • В этом сезоне хавбек сыграл за «Оренбург» в 19 встречах во всех турнирах, забил 1 гол, отдал 1 передачу.
  • Контракт Горбани с клубом РПЛ рассчитан до лета 2026 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.
  • После перехода в «Оренбург» Горбани дебютировал в сборной Ирана, за которую провел 7 матчей.

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»

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