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    Божович рассказал, что клубы РПЛ привозят судьям женщин

    Бывший тренер ряда клубов РПЛ Миодраг Божович рассказал, как команды работают с судьями.

    – Надо, чтобы клубы между собой решали, договорились, чтобы не было работы с судьями. Чтобы все сели за стол и сказали – нет, мы больше с судьями не будем работать.

    – Что имеете в виду?

    – Когда я играл в Голландии, арбитры приезжали в судейскую комнату, у них там были кофе и чай. Если им был нужен массаж, они просили физиотерапевта. Больше ничего никто не получал. Никто их не кормил, никто с ними не сидел. Сами приезжали, сами уезжали.

    – А в России как?

    – Ха, спросите в России, как там.

    – Судей кормят и поют?

    – Все что угодно. Женщины. Они вообще там… У них хорошая жизнь...

    – Вы знаете примеры, когда клубы судьям женщин привозили?

    – Нет, не знаю, я слышал.

    • Божович сейчас в иранском «Эстегляле».
    • Тренировать в России Миодраг начал в 2008 году в «Амкаре».
    • Божович брал Кубок России с «Ростовом».

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    12.11.2024 14:55
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    Комментарии (6)
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    Интерес
    1731413562
    Дураки...А вот в Европе(он тоже слышал)-мужчин.Вот уж где получается криминальный "трахтенберг".
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    ...уефан
    1731416303
    ...пароли! Явки! Даты, адреса! Забожись!...
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    Давид59
    1731417042
    Это он зря. А вдруг опять в РПЛ окажется, представляю, как будут судьи его команду судить. Как говориться "не плюй в колодец"
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    Spartak_forv@
    1731421466
    Постеснялся хоть посла б!.. Аль совсем башкой ослаб?.. Где бы что ни говорили — Все одно сведет на баб!
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    subbotaspartak
    1731424497
    Нет, не знаю, я слышал.....За распространение компроментирующих неподтверждённых... Согласно закона... игрового времени...
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