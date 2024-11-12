Божович рассказал, что клубы РПЛ привозят судьям женщин

Бывший тренер ряда клубов РПЛ Миодраг Божович рассказал, как команды работают с судьями.
– Надо, чтобы клубы между собой решали, договорились, чтобы не было работы с судьями. Чтобы все сели за стол и сказали – нет, мы больше с судьями не будем работать.
– Что имеете в виду?
– Когда я играл в Голландии, арбитры приезжали в судейскую комнату, у них там были кофе и чай. Если им был нужен массаж, они просили физиотерапевта. Больше ничего никто не получал. Никто их не кормил, никто с ними не сидел. Сами приезжали, сами уезжали.
– А в России как?
– Ха, спросите в России, как там.
– Судей кормят и поют?
– Все что угодно. Женщины. Они вообще там… У них хорошая жизнь...
– Вы знаете примеры, когда клубы судьям женщин привозили?
– Нет, не знаю, я слышал.
- Божович сейчас в иранском «Эстегляле».
- Тренировать в России Миодраг начал в 2008 году в «Амкаре».
- Божович брал Кубок России с «Ростовом».
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