Божович оценил шансы Станковича сделать «Спартак» чемпионом

Бывший главный тренер 7 клубов РПЛ Миодраг Божович высказался о работе Деяна Станковича в «Спартаке».

«Деян Станкович очень хороший тренер с правильными идеями. Мне кажется, он подходит «Спартаку» по менталитету. Серб эмоционален, его команды всегда бьются до конца.

В «Спартаке» очень трудно работать из-за давления. С 2001 года только Массимо Каррере удалось выиграть чемпионский титул! Но Деян справится с прессингом. Мне кажется, он может привести «Спартак» к чемпионству – если не в этом сезоне, то в следующем», – сказал Божович.