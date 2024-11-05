Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар рассказал о новой травме, полученной в матче 4-го тура Западной конференции Лиги чемпионов АФК Элит с «Эстеглялем» (3:0).

Бразилей вышел на поле на 58-й минуте и покинул его на 87-й из-за повреждения задней поверхности бедра.

«По ощущениям было похоже на судорогу, только очень сильную. Я собираюсь пройти обследование и надеюсь, что ничего более серьезного нет.

Это нормально, что такое происходит, врачи предупреждали меня. Поэтому я должен больше играть, но сохранять осторожность», – написал Неймар в социальной сети.

В октябре 32-летний бразилец вернулся на поле спустя год после травмы крестообразной связки колена.

Это был второй матч для Неймара в этом сезоне.

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