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  • Божович раскритиковал УЕФА из-за отстранения России: «Это мафия!»

Божович раскритиковал УЕФА из-за отстранения России: «Это мафия!»

Сегодня, 12:16
1

Бывший главный тренер 7 клубов РПЛ Миодраг Божович высказался об отстранении России от официальных турниров.

– Многие отмечают, что позиция УЕФА по отношению к Израилю довольно лояльная. А в случае с Россией она была категоричной с самого начала. Как вы к этому относитесь?

– Это очень хороший вопрос к чиновникам УЕФА. Всем очевидно, что УЕФА и ФИФА принимают политизированные решения. Почему Израиль играет, а Россия – нет? Это двойные стандарты от УЕФА! Это мафия! Отстранение России – это и есть политика.

  • Росийские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.
  • Сборная России была исключена из отбора на ЧМ-2022 и Лиги наций-2022/23 и с тех пор не играет официальных матчей.
  • «Спартак» был исключен из розыгрыша Лиги Европы-2021/22. С тех пор российские клубы не участвуют в еврокубках.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Товарищеские матчи. Сборные Эстегляль Россия Божович Миодраг
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Комментарии (1)
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R_a_i_n
1745922750
Израиль и Россия ладно. Главный вопрос почему играют США ?
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