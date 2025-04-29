Божович раскритиковал УЕФА из-за отстранения России: «Это мафия!»

Бывший главный тренер 7 клубов РПЛ Миодраг Божович высказался об отстранении России от официальных турниров.
– Многие отмечают, что позиция УЕФА по отношению к Израилю довольно лояльная. А в случае с Россией она была категоричной с самого начала. Как вы к этому относитесь?
– Это очень хороший вопрос к чиновникам УЕФА. Всем очевидно, что УЕФА и ФИФА принимают политизированные решения. Почему Израиль играет, а Россия – нет? Это двойные стандарты от УЕФА! Это мафия! Отстранение России – это и есть политика.
- Росийские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.
- Сборная России была исключена из отбора на ЧМ-2022 и Лиги наций-2022/23 и с тех пор не играет официальных матчей.
- «Спартак» был исключен из розыгрыша Лиги Европы-2021/22. С тех пор российские клубы не участвуют в еврокубках.
Источник: «Спорт-Экспресс»