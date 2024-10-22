22.10.2024, вторник, 19:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 3 тур
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 3 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Эстегляль
Эстегляль
3-2-3-2
1
Хоссейни
3
2
Морадманд
55
33
Жалали
10
Резаэян
14
80
22
Ндонг
10
Машарипов
77
Мохаммади
4-1-1-3-1
24
Бенто
12
Аль-Бушал
4
Ляпорт
3
Симакан
83
Аль-Наджди
77
Брозович
17
аль-Хаибари
20
Габриэль
25
Отавио
10
Мане
7
Роналду
33
Жалали
4
Закипур
4
Закипур
33
Жалали
14
88
88
14
10
Машарипов
5
Какута
5
Какута
10
Машарипов
77
Мохаммади
20
20
77
Мохаммади
3
Симакан
78
Ладжами
78
Ладжами
3
Симакан
83
Аль-Наджди
2
Аль-Ганнам
2
Аль-Ганнам
83
Аль-Наджди
17
аль-Хаибари
6
Аль-Хассан
6
Аль-Хассан
17
аль-Хаибари
20
Габриэль
94
Талиска
94
Талиска
20
Габриэль
10
Мане
20
Уэсли
20
Уэсли
10
Мане
Остались в запасе
Эстегляль
Аль-Наср
12
Mohammadreza Khaledabadi
ВР
50
Amirhossein Nikpour
ВР
66
Zargham Saadavi
ЦП
15
Abolfazl Zamani
ЦП
23
Arman Ramezani
ЦФ
19
Gustavo Blanco
ЦФ
99
Amirali Sadeghi
ЦФ
36
Рагед Наджар
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
8
Али Мухтар
ОП
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
61
Mubarak Al Buainain
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
12
Mohammadreza Khaledabadi
ВР
50
Amirhossein Nikpour
ВР
66
Zargham Saadavi
ЦП
15
Abolfazl Zamani
ЦП
23
Arman Ramezani
ЦФ
19
Gustavo Blanco
ЦФ
99
Amirali Sadeghi
ЦФ
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
8
Али Мухтар
ОП
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
61
Mubarak Al Buainain
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Эстегляль - Аль-Наср
1
Всего ударов по воротам
7
19
Удары в створ
1
10
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
8
Нарушения
9
13
Офсайды
2
1
Количество передач
345
634
Сейвы
8
1
Точность передач %
80
89
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
4
13
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Эстегляль» против «Аль-Наср», 3-й тур Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эстегляль» – «Аль-Наср»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»