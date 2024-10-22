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  • «Эстегляль» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2024

«Эстегляль» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2024

22 октября 2024, 17:50
Эстегляль
22.10.2024, вторник, 19:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 3 тур
0 : 1
Завершен
Аль-Наср
81' Э. Ляпорт
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эстегляль
1
Хоссейн Хоссейни
(К) ВР
33
Аболфазль Жалали
ЛЗ
3
Saman Fallah
ЦЗ
2
Мохаммад Хоссейн Морадманд
ЦЗ
55
Raphael Silva
ЦЗ
10
Рамин Резаэян
ПЗ
10
Жалолиддин Машарипов
ЛВ
14
Zobeir Niknafs
ЦП
80
Mohammad Hossein Eslami
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
77
Мехрдад Мохаммади
ПВ
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
4
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
25
Отавио
АП
20
Анжело Габриэль
ПВ
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Эстегляль
12
Mohammadreza Khaledabadi
ВР
50
Amirhossein Nikpour
ВР
4
Милад Закипур
ЛЗ
88
Arash Rezavand
ЦП
66
Zargham Saadavi
ЦП
15
Abolfazl Zamani
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
23
Arman Ramezani
ЦФ
19
Gustavo Blanco
ЦФ
20
Alireza Koushki
ЦФ
99
Amirali Sadeghi
ЦФ
Аль-Наср
36
Рагед Наджар
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
6
Али Аль-Хассан
ОП
8
Али Мухтар
ОП
94
Талиска
АП
20
Уэсли
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
61
Mubarak Al Buainain
ЦФ
3-2-3-2
1
Хоссейни
3
2
Морадманд
55
33
Жалали
10
Резаэян
14
80
22
Ндонг
10
Машарипов
77
Мохаммади
4-1-1-3-1
24
Бенто
12
Аль-Бушал
4
Ляпорт
3
Симакан
83
Аль-Наджди
77
Брозович
17
аль-Хаибари
20
Габриэль
25
Отавио
10
Мане
7
Роналду
33
Жалали
4
Закипур
4
Закипур
33
Жалали
14
88
88
14
10
Машарипов
5
Какута
5
Какута
10
Машарипов
77
Мохаммади
20
20
77
Мохаммади
3
Симакан
78
Ладжами
78
Ладжами
3
Симакан
83
Аль-Наджди
2
Аль-Ганнам
2
Аль-Ганнам
83
Аль-Наджди
17
аль-Хаибари
6
Аль-Хассан
6
Аль-Хассан
17
аль-Хаибари
20
Габриэль
94
Талиска
94
Талиска
20
Габриэль
10
Мане
20
Уэсли
20
Уэсли
10
Мане
Остались в запасе
Эстегляль
Аль-Наср
12
Mohammadreza Khaledabadi
ВР
50
Amirhossein Nikpour
ВР
66
Zargham Saadavi
ЦП
15
Abolfazl Zamani
ЦП
23
Arman Ramezani
ЦФ
19
Gustavo Blanco
ЦФ
99
Amirali Sadeghi
ЦФ
36
Рагед Наджар
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
8
Али Мухтар
ОП
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
61
Mubarak Al Buainain
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
12
Mohammadreza Khaledabadi
ВР
50
Amirhossein Nikpour
ВР
66
Zargham Saadavi
ЦП
15
Abolfazl Zamani
ЦП
23
Arman Ramezani
ЦФ
19
Gustavo Blanco
ЦФ
99
Amirali Sadeghi
ЦФ
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
8
Али Мухтар
ОП
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
61
Mubarak Al Buainain
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Эстегляль - Аль-Наср
1
Всего ударов по воротам
7
19
Удары в створ
1
10
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
8
Нарушения
9
13
Офсайды
2
1
Количество передач
345
634
Сейвы
8
1
Точность передач %
80
89
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
4
13
Удары из-за пределов штрафной
3
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Эстегляль» против «Аль-Наср», 3-й тур Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эстегляль»«Аль-Наср»

«Эстегляль» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов АФК Элит Аль-Наср Эстегляль
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