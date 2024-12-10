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    Божович высказался об оскорбительной кричалке про «Зенит»

    Главный тренер иранского «Эстегляля» Миодраг Божович, ранее возглавлявший семь клубов РПЛ, выразил отношение к «Зениту».

    – «Зенит» в России многие не любят, уже появились кричалки про «позор российского футбола».

    – Я понимаю, почему их не любят – сильных всегда будут ненавидеть. «Зенит» нельзя называть позором – они выиграли Кубок УЕФА, играли в Лиге чемпионов. У них много денег, потому что спонсор дает эти ресурсы – все ведь просто, в чем проблема?

    «Спартак» – самый популярный клуб России, в СССР любили еще «Динамо» и ЦСКА, а «Зенит» не любят сейчас по всей России, кроме Санкт-Петербурга. Но это лучший клуб страны последние 15 лет.

    – Кто станет чемпионом в нынешнем сезоне в РПЛ?

    – «Зенит» или «Спартак». Питерцы – самые сильные в России, а красно-белых я поддерживаю из-за Станковича – думаю, у него все получится. В России очень многие ждут чемпионства «Спартака», так как это народная команда. А у «Зенита» нет шансов забрать этот статус себе – за них болеют только в Санкт-Петербурге.

    • КДК считает кричалку оскорбительной и штрафует клубы за ее скандирование зрителями во время матчей.
    • Впервые ее использовали болельщики «Факела» 6 мая.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    10.12.2024 18:35
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    Комментарии (10)
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    Тинез Розоп
    1733845155
    Всё по делу. Только единственное Но, позор потому что Газпром и руководство губит наш футбол…
    Ответить
    erybov1965
    1733845605
    Божович,ничего не подозревая,сам популярно объяснил,почему так называют сейчас Зенит и какая команда является народной и самой популярной.
    Ответить
    Интерес
    1733846599
    Может,последних семи лет,хотя бы???
    Ответить
    Цугундeр
    1733848236
    Недобравшийся до царских чертогов Граф с приветом из иранского "суперклуба"...
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    NewLife
    1733848259
    Зенит - позор российского футбола, а Божович отработанная шавка.
    Ответить
    Айболид
    1733854058
    денег от лукойла нэт и хрючалки нэт . вся нефтяная наличка на бромантан для "мопедов" ушла .
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    Бамбарбамия киргуду
    1733913261
    Газпрём - позор российского футбола.
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