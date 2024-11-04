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  • «Аль-Хиляль» – «Эстегляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2024

«Аль-Хиляль» – «Эстегляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2024

4 ноября 2024, 19:50
Аль-Хиляль
04.11.2024, понедельник, 21:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 4 тур
4 : 0
Завершен
Эстегляль
15' А. Митрович 33' А. Митрович 74' А. Митрович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
29
Салем Аль-Давсари
(К) ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
10
Малком
ПВ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Эстегляль
1
Хоссейн Хоссейни
(К) ВР
4
Милад Закипур
ЛЗ
3
Saman Fallah
ЦЗ
4
Рузбех Чешми
ЦЗ
10
Рамин Резаэян
ПЗ
10
Жалолиддин Машарипов
ЛВ
15
Abolfazl Zamani
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
14
Zobeir Niknafs
ЦП
80
Mohammad Hossein Eslami
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
Аль-Хиляль
50
Abdulilah Al Ghamdi
ВР
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
28
Мохамед Канно
ЦП
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Эстегляль
12
Mohammadreza Khaledabadi
ВР
50
Amirhossein Nikpour
ВР
88
Arash Rezavand
ЦП
66
Zargham Saadavi
ЦП
20
Alireza Koushki
ЦФ
19
Gustavo Blanco
ЦФ
99
Amirali Sadeghi
ЦФ
23
Arman Ramezani
ЦФ
3-2-1-2-2
37
Буну
6
Лоди
3
Кулибали
87
Тамбакти
6
Аль-Давсари
2
Канселу
22
Милинкович-Савич
29
Аль-Давсари
10
Малком
9
Митрович
9
Аль-Хамдан
4-4-2
1
Хоссейни
10
Резаэян
3
4
Чешми
4
Закипур
22
Ндонг
14
80
15
5
Какута
10
Машарипов
6
Лоди
24
Аль-Харби
24
Аль-Харби
6
Лоди
6
Аль-Давсари
28
Канно
28
Канно
6
Аль-Давсари
9
Аль-Хамдан
10
Неймар
10
Неймар
9
Аль-Хамдан
Неймар
15
Аль-Кахтани
15
Аль-Кахтани
Неймар
9
Митрович
38
Леонардо
38
Леонардо
9
Митрович
10
Резаэян
20
20
10
Резаэян
23
23
Остались в запасе
Аль-Хиляль
Эстегляль
50
Abdulilah Al Ghamdi
ВР
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
Главный тренер
Жорже Жезуш
12
Mohammadreza Khaledabadi
ВР
50
Amirhossein Nikpour
ВР
88
Arash Rezavand
ЦП
66
Zargham Saadavi
ЦП
19
Gustavo Blanco
ЦФ
99
Amirali Sadeghi
ЦФ
Остались в запасе
50
Abdulilah Al Ghamdi
ВР
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
Остались в запасе
12
Mohammadreza Khaledabadi
ВР
50
Amirhossein Nikpour
ВР
88
Arash Rezavand
ЦП
66
Zargham Saadavi
ЦП
19
Gustavo Blanco
ЦФ
99
Amirali Sadeghi
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Хиляль - Эстегляль
1
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
8
4
Нарушения
10
12
Офсайды
2
1
Количество передач
612
329
Сейвы
4
6
Точность передач %
90
81
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
4
8

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Эстегляля», 4 тур Лиги чемпионов АФК Элит на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 ноября 2024 в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Эстегляль»

«Аль-Хиляль» – «Эстегляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов АФК Элит Эстегляль Аль-Хиляль
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