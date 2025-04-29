Божович объяснил, почему многие не любят «Зенит»

Бывший главный тренер 7 клубов РПЛ Миодраг Божович считает, что «Зенит», скорее всего, не станет чемпионом России в этом сезоне.

– В этом году гегемония «Зенита» закончится?

– Скорее всего, да. Хотя «Зенит» по-прежнему сильнейший клуб России. И предыдущие шесть лет это подтверждают.

Сейчас у команды спад, перестройка. Такое бывает со всеми грандами. Даже у «Манчестер Сити» случаются неудачные сезоны. И сейчас у конкурентов подходящий момент, чтобы забрать титул.

– Но вы понимаете, почему многие не любят «Зенит»?

– Сильных никто не любит. У клуба больше всего денег и лучшие игроки в России.