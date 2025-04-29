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Божович объяснил, почему многие не любят «Зенит»

Сегодня, 11:06
4

Бывший главный тренер 7 клубов РПЛ Миодраг Божович считает, что «Зенит», скорее всего, не станет чемпионом России в этом сезоне.

– В этом году гегемония «Зенита» закончится?

– Скорее всего, да. Хотя «Зенит» по-прежнему сильнейший клуб России. И предыдущие шесть лет это подтверждают.

Сейчас у команды спад, перестройка. Такое бывает со всеми грандами. Даже у «Манчестер Сити» случаются неудачные сезоны. И сейчас у конкурентов подходящий момент, чтобы забрать титул.

– Но вы понимаете, почему многие не любят «Зенит»?

– Сильных никто не любит. У клуба больше всего денег и лучшие игроки в России.

  • «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 54 очками после 26 туров. Отставание от «Краснодара» составляет 4 очка.
  • Петербуржцы выиграли последние 6 чемпионатов России.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Эстегляль Зенит Божович Миодраг
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Комментарии (4)
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Цугундeр
1745916387
Я не люблю соседа сверху, который что- то там сверлит. Чураюся соседа снизу.. Он вечно блеет и п.здит. Ну, не подъезд. Сплошная скука. Ещё консьержка., тоже с.ука.. То спит , то правду говорит. "Размышления у парадного подъезда")
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Борис34684
1745921078
Денег может и дохера но игроки явно не лучше, половина шелухи. Большая сумма за игрока ещё не говорит что он лучше других.
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St-Pr-yandex
1745923528
Пусть бы лучше объяснит, почему все адекватные люди спартак ненавидят. Нашел, что объяснять
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