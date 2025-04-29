Божович объяснил, почему многие не любят «Зенит»

Бывший главный тренер 7 клубов РПЛ Миодраг Божович считает, что «Зенит», скорее всего, не станет чемпионом России в этом сезоне.
– В этом году гегемония «Зенита» закончится?
– Скорее всего, да. Хотя «Зенит» по-прежнему сильнейший клуб России. И предыдущие шесть лет это подтверждают.
Сейчас у команды спад, перестройка. Такое бывает со всеми грандами. Даже у «Манчестер Сити» случаются неудачные сезоны. И сейчас у конкурентов подходящий момент, чтобы забрать титул.
– Но вы понимаете, почему многие не любят «Зенит»?
– Сильных никто не любит. У клуба больше всего денег и лучшие игроки в России.
- «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 54 очками после 26 туров. Отставание от «Краснодара» составляет 4 очка.
- Петербуржцы выиграли последние 6 чемпионатов России.
Источник: «Спорт-Экспресс»