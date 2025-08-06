Божович оценил цены в Москве

Черногорский тренер Миодраг Божович высказался о стоимости жизни в Москве.

«Москва, как и столицы в любой другой стране, очень дорогая. Но это один из самых красивых городов в мире. Наверняка, в Москве дорого, но это стоит того.

Москва не самый дорогой город, где я жил. Я жил в Токио и других городах мира, так что Москва не самая дорогая.

Что можно перенять? России ничего не нужно перенимать от других стран. Надо быть собой, развивать свою культуру», – заявил Божович.