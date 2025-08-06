Божович оценил цены в Москве

Черногорский тренер Миодраг Божович высказался о стоимости жизни в Москве.
«Москва, как и столицы в любой другой стране, очень дорогая. Но это один из самых красивых городов в мире. Наверняка, в Москве дорого, но это стоит того.
Москва не самый дорогой город, где я жил. Я жил в Токио и других городах мира, так что Москва не самая дорогая.
Что можно перенять? России ничего не нужно перенимать от других стран. Надо быть собой, развивать свою культуру», – заявил Божович.
- Тренер работал в 7 российских клубах – «Амкаре», ФК «Москва», «Динамо», «Ростове», «Локомотиве», тульском «Арсенале», «Крыльях Советов».
- До апреля он возглавлял иранский «Эстегляль».
Источник: Sport24