Божович назвал логичной отставку Станковича в случае поражения от «Рубина»

Бывший главный тренер 7 клубов РПЛ Миодраг Божович высказался о возможности отставки главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

– Станкович заслуживает отставки?

– Когда нет результатов, виноват тренер. Это правило всегда работало и будет работать дальше. Как будут появляться слухи об отставке – особенно в таком большом клубе, как «Спартак». Но я считаю, что нужно довериться Станковичу. Дать ему время. Он может наладить игру и атмосферу в команде.

– Чего не хватает Деяну, чтобы исправить ситуацию?

– Уверенности. Нужны победы: если команда выиграет один-два матча подряд, то настроение у игроков и болельщиков поменяется, появится уверенность. В «Спартаке» ты под колоссальным давлением. Нет побед – тебя будут критиковать и обсуждать увольнение. Но вспомните – прошлой осенью «Спартак» хвалили. Называли претендентом на чемпионство.

– Ближайший матч «Спартака» – против «Рубина». Отставка Станковича в случае поражения будет логичной?

– Думаю, да. Еще раз: ответственность за результат – на тренере. За шесть матчей набрать шесть очков – это провал. Но я верю в победу «Спартака» над «Рубином».