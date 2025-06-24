Божович назвал причину ухода Николича из ЦСКА

Бывший главный тренер 7 клубов РПЛ Миодраг Божович прокомментировал уход Марко Николича с поста главного тренера ЦСКА в АЕК.

«Вообще не удивлeн. Я точно знаю, что Николич очень-очень хотел работать в Европе и искал варианты. С АЕКом он будет играть в еврокубках. Думаю, для него это было очень важно. Не думаю, что он погнался за деньгами. Тут чисто спортивные мотивы. 100%», – сказал Божович.