Божович объяснил, почему «Динамо» не станет чемпионом: «Закончат на 4-5 месте»

Бывший главный тренер «Динамо» Миодраг Божович оценил перспективы московской команды в этом сезоне. Бело-голубые после 2-х туров РПЛ занимают седьмое место в турнирной таблице.

– У Карпина в «Динамо» стоит задача взять трофей. Они готовы к этому?

– Сам Карпин готов к этому, но «Динамо» закончит сезон на 4-5 месте. Они никогда не были чемпионами в РПЛ, поэтому не верю в них.

У меня тоже был хороший состав: Шунин, Семшов, Колодин, Самедов, Воронин, Кураньи, молодые Смолов и Кокорин уже были на подходе. Тогда мой состав был сильнее нынешнего, но мы не взяли чемпионство, и этот не возьмет.

Я верю в тренера Карпина, он готов побороться за чемпионство. Теперь посмотрим, насколько готово к этому «Динамо».