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  • Божович объяснил, почему «Динамо» не станет чемпионом: «Закончат на 4-5 месте»

Божович объяснил, почему «Динамо» не станет чемпионом: «Закончат на 4-5 месте»

Сегодня, 16:33
2

Бывший главный тренер «Динамо» Миодраг Божович оценил перспективы московской команды в этом сезоне. Бело-голубые после 2-х туров РПЛ занимают седьмое место в турнирной таблице.

– У Карпина в «Динамо» стоит задача взять трофей. Они готовы к этому?

– Сам Карпин готов к этому, но «Динамо» закончит сезон на 4-5 месте. Они никогда не были чемпионами в РПЛ, поэтому не верю в них.

У меня тоже был хороший состав: Шунин, Семшов, Колодин, Самедов, Воронин, Кураньи, молодые Смолов и Кокорин уже были на подходе. Тогда мой состав был сильнее нынешнего, но мы не взяли чемпионство, и этот не возьмет.

Я верю в тренера Карпина, он готов побороться за чемпионство. Теперь посмотрим, насколько готово к этому «Динамо».

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Динамо Божович Миодраг Карпин Валерий
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Комментарии (2)
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Burtaze
1753796611
Карпин готов бороться за чемпионство.. Интересно, он где-то это сам озвучивал?? или я упустил этот момент..
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