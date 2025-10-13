Божович оценил вероятность назначения Станковича в сборную Сербии

Миодраг Божович считает очень высокими шансы Деяна Станковича получить работу в сборной Сербии в случае ухода из «Спартака».
– Пишут, что Станкович может быть среди кандидатов в сборную Сербии. Похоже на правду?
– Да, я в это верю. Здесь говорят: если Станковича уберут из «Спартака», он будет кандидатом №1 в сборную Сербии.
– По-вашему, есть у Деяна будущее в «Спартаке»?
– Если он будет выигрывать со «Спартаком», то, конечно, есть. Всe зависит от результатов. Пока ещe всe в руках Станковича. Он способен достичь хороших результатов.
- Драган Стойкович покинул пост главного тренера Сербии после поражения от Албании (0:1).
- У Станковича контракт со «Спартаком» до 2027 года. Сообщалось, что на этой неделе московский клуб уволит тренера.
Источник: «Чемпионат»