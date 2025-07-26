Божович рассчитывает получить российский паспорт: «Мне сразу оформят, я заслужил»

Тренер Миодраг Божович полагает, что у него не будет трудностей с получением российского паспорта.
– Я всегда готов вернуться в Россию. Когда приеду в следующий раз, постараюсь узнать, как можно оформить паспорт. Думаю, мне его оформят сразу.
– Почему хотите российский паспорт?
– Потому что я его заслужил за столько лет работы в стране. Это честно и справедливо. Я скучаю по России.
- В России черногорский тренер работал с пермским «Амкаром», «Москвой», московскими «Динамо» и «Локомотивом», «Ростовом», тульским «Арсеналом» и самарскими «Крыльями Советов».
- Тренер брал Кубок России с «Ростовом» в 2014 году.
- Весной Божович покинул иранский «Эстегляль».
Источник: «Р-Спорт»