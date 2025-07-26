Божович рассчитывает получить российский паспорт: «Мне сразу оформят, я заслужил»

Тренер Миодраг Божович полагает, что у него не будет трудностей с получением российского паспорта.

– Я всегда готов вернуться в Россию. Когда приеду в следующий раз, постараюсь узнать, как можно оформить паспорт. Думаю, мне его оформят сразу.

– Почему хотите российский паспорт?

– Потому что я его заслужил за столько лет работы в стране. Это честно и справедливо. Я скучаю по России.