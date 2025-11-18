Агент Божовича ответил, готов ли тренер вернуться в «Динамо»

Срджан Еремич, агент черногорского тренера Миодрага Божовича, высказался о возможном возвращении его клиента в «Динамо».
«Честно, думаю, что этот вариант сейчас нереален. Миодраг, конечно, хотел бы возглавить «Динамо», это большой клуб с огромной историей.
90 процентов тренеров из Восточной Европы хотели бы возглавить «Динамо». Те, кто не смотрит, на политические моменты, каждый хотел бы поработать в этом клубе», – заявил агент.
- Божович работал в 7 российских клубах – «Амкаре», ФК «Москва», «Динамо», «Ростове», «Локомотиве», тульском «Арсенале», «Крыльях Советов».
- До апреля он возглавлял иранский «Эстегляль».
- «Динамо» тренер возглавлял с апреля 2010 года по апрель 2011 года.
- Накануне столичный клуб покинул Валерий Карпин.
Источник: «РБ Спорт»