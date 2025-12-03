Божович поддержал правительство России в блокировке телеграма и ватсапа

Бывший тренер клубов РПЛ Миодраг Божович высказался о блокировке популярных мессенджеров в России.
«Положительно отношусь к блокировке Telegram и WhatsApp в России. У вас сейчас война со всей Европой и подобные меры – часть защиты внутри страны. Считаю, правительство вашей страны действует правильно в таких условиях. Надеюсь, Россия выиграет эту войну!» – сказал Божович.
- Роскомнадзор ввел частичные ограничения в работе мессенджеров WhatsApp и Telegram на территории России.
- Официальная позиция Роскомнадзора заключается в том, что меры вводятся для борьбы с преступной деятельностью.
Источник: Sport24