Божович поддержал правительство России в блокировке телеграма и ватсапа

Бывший тренер клубов РПЛ Миодраг Божович высказался о блокировке популярных мессенджеров в России.

«Положительно отношусь к блокировке Telegram и WhatsApp в России. У вас сейчас война со всей Европой и подобные меры – часть защиты внутри страны. Считаю, правительство вашей страны действует правильно в таких условиях. Надеюсь, Россия выиграет эту войну!» – сказал Божович.