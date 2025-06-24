Божович оценил работу Станковича в «Спартаке»

Бывший тренер клубов РПЛ Миодраг Божович высказался о выступлении «Спартака» под руководством Деяна Станковича.

«Со «Спартаком», как и с «Динамо», очень сложная ситуация. Работу Станковича надо оценивать в этом году. Принимая новую команду, тренер также получает в наследство наработки предшественника. «Спартак» Станковича мы увидим во втором сезоне. Посмотрим, какие будут результаты сейчас», – сказал Божович.