Божович раскритиковал трансферы «Зенита» и «Спартака»

Вчера, 10:55
7

Бывший главный тренер 7 клубов РПЛ Миодраг Божович высказался о работе «Спартака» и «Зенита» на трансферном рынке.

– Состав меняется и у Семака, и у Станковича: приехали Жерсон, Жедсон, Ливай Гарсия, «Спартак» вообще обновил трансферный рекорд.

– Деньги в футбол не играют. Ты можешь купить дорогих игроков, но не добиться результата. А можешь брать футболистов за небольшие деньги и выиграть титул. Футбол – это не деньги, а тактика, «физика» и знания.

– На ваш взгляд, без еврокубков такие вложения оправданы?

– Я не понимаю логику таких трансферов. В чем их смысл? Если бы привозили молодых и перспективных игроков, которых можно через пару лет еще дороже продать, я бы понял. Но всем выше перечисленным – по 26-28 лет.

То есть их купили для результата здесь и сейчас, а не для будущей перепродажи. Это деньги на ветер! Ведь еврокубков, где ты сможешь отбить серьезные вложения, нет.

  • «Зенит» этим летом приобрел 28-летнего полузащитника Жерсона за 25 миллионов евро.
  • «Спартак» этим летом приобрел 26-летнего хавбека Жедсона Фернандеша за 20 779 220 евро плюс еще 7 272 729 евро могут быть выплачены в качестве бонусов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Божович Миодраг
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1755852366
Всё правильно поэтому надо срочно менять лимит и ни 10 в заявке, а 7-8 и в старте пусть 5 и никаких натурализаций, если игрок не играет за сборную России то он считается легионером вот это будет эффективно, а так начнутся всякие лазейки
Ответить
vvv123
1755858326
Божович: вот если бы тренером назначили меня...!
Ответить
andrei-sarap-yandex
1755860336
СНЯТЬ ЛИМИТ КАК В ИСПАНИИ...тогда россияне заиграют
Ответить
алдан2014
1755872015
Этому то какая забота? Посвистеть в дуду за компанию с прочими доброхотамм
Ответить
СПОРТ 21 века
1755887102
То самый случай когда можно согласиться фактически во всём. А турнирная таблица Премьер-лиги прямо сейчас об этом и говорит: наверху находятся те кто не совершал большие трансферы, но у всех этих команд есть тренеры, а не менеджеры. Многим грандам предстоит задуматься каким ветром они хотят развиваться. Прошлый сезон всем показал, что футбол в России будет двигаться в сторону регионов и провинции. И, честно говоря, это правильные шаги. В глубинке России всегда было достаточно талантов, причём во все времена. Нельзя российский футбол останавливать в двух столицах. Чтобы он хоть как-то развивался, его нужно двигать дальше - Россия не заканчивается на Москве, а только начинается. Именно поэтому лимит этот и задуман РФС. Да, возможно всё приходится делать уже силой, искусственно, но со временем такая своего рода революция точно даст глобальный толчок...
Ответить
