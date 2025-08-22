Божович раскритиковал трансферы «Зенита» и «Спартака»

Бывший главный тренер 7 клубов РПЛ Миодраг Божович высказался о работе «Спартака» и «Зенита» на трансферном рынке.

– Состав меняется и у Семака, и у Станковича: приехали Жерсон, Жедсон, Ливай Гарсия, «Спартак» вообще обновил трансферный рекорд.

– Деньги в футбол не играют. Ты можешь купить дорогих игроков, но не добиться результата. А можешь брать футболистов за небольшие деньги и выиграть титул. Футбол – это не деньги, а тактика, «физика» и знания.

– На ваш взгляд, без еврокубков такие вложения оправданы?

– Я не понимаю логику таких трансферов. В чем их смысл? Если бы привозили молодых и перспективных игроков, которых можно через пару лет еще дороже продать, я бы понял. Но всем выше перечисленным – по 26-28 лет.

То есть их купили для результата здесь и сейчас, а не для будущей перепродажи. Это деньги на ветер! Ведь еврокубков, где ты сможешь отбить серьезные вложения, нет.