Божович сказал, кто выиграет РПЛ-2025/26

Миодраг Божович поделился ожиданиями от нового сезона российской Премьер-лиги. Он уверен, что чемпионом станет «Зенит».

«Честно говоря, не жду от нового сезона РПЛ ничего сверхъестественного. Мне кажется, чемпионом станет «Зенит». У них самый сильный состав, они классных игроков подписали. Не думаю, что они позволят себе не выигрывать золото два года подряд.

«Краснодар» столкнется с трудностями, потому что очень тяжело выигрывать постоянно. Только очень-очень сильные клубы могут стабильно побеждать на дистанции нескольких сезонов. В этом году посмотрим, насколько силен этот «Краснодар». Если опять выиграют РПЛ, можно будет говорить, что это новая большая сила.

От «Динамо» жду, что они будут на четвертом-пятом месте, как и всегда. Очень надеюсь, что у Карпина все получится. Он мой товарищ и сильный специалист. С другой стороны, тренер в «Динамо» ни при чем. Это просто такой клуб, атмосфера вокруг команды мешает ему добиваться побед.

Если в «Спартак» никто не верит, у него большие шансы. Каждый год перед началом сезона все говорят, что они чего-то добьются, а они проваливаются. Сейчас никто не ждет чемпионства и это очень хорошо для них. С другой стороны, у Станковича нет никаких проблем с давлением. Он уже привык к такому. Какое давление может быть на человека, который с Моуриньо Лигу Чемпионов выигрывал? Все, что могло произойти в футболе, он уже видел», – сказал Божович.