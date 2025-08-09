Божович: «В России судьи иногда по инерции свистят в сторону «Зенита»

Черногорский тренер Миодраг Божович поделился воспоминаниями о судействе в РПЛ.

«Сейчас главная проблема российского футбола – отстранение от международных игр. Клубам из-за этого тяжело, потому что они не могут играть матчи с сильными соперниками.

В те годы, когда я работал в России, самой большой проблемой было судейство. Раньше маленьким клубам было очень тяжело играть против топ-команд. Судьи всегда помогали более сильным.

Не думаю, что эта проблема возникла из-за того, что топ-клубы заносили деньги. Такая ситуация ведь и в Европе тоже бывает. Посмотрите, как «Барселону» или «Реал» судят.

В России, когда играет, например, «Зенит», судьи иногда по инерции свистят в их сторону», – сказал Божович.