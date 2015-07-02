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Обнуляй. Пять возможных последствий ужесточения лимита на легионеров в РФПЛ

<em> За пару недель до начала очередного сезона чемпионата России никто не знает, каким именно будет лимит на легионеров. "Бомбардир" рассказывает, что будет, если активируют схему "6+5" – самую жесткую из возможных.</em> <div> </div> <div><span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>Миодраг Божович вернется в Россию</strong></span></span></div> <div> </div> <div>Неудачная командировка в «Локомотив» настолько сильно задела самолюбие Миодрага Божовича, что он даже покинул Россию. Впервые с 2008 года, между прочим. Но нет никаких сомнений, что любитель пикантных шуток из Черногории рано или поздно вновь вернется в РФПЛ. С каждым годом <a href="http://soccer.ru/news/434610.shtml" target="_blank"><strong>работы лимита «6+5»</strong></a> будет уменьшаться число россиян, готовых решать серьезные задачи. Это понизит общий рейтинг турнира, а вместе с ним и привлекательность для тренеров из Западной Европы. Пример Унаи Эмери слишком показателен, но в ближайшие годы еще и у Якина может что-либо получиться за пределами России. И тогда в запаренную в собственном соку РФПЛ будут возвращаться любители сексуального футбола без серьезных амбиций. В лиге всегда будут середняки, готовые усилиться представителями Балкан и тренером, говорящем с ними на одном языке.</div> <div> </div> <div><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>Александр Прудников сыграет за все клубы РФПЛ</strong></span></span></div> <div> </div> <div>Карьера Александра Прудникова продолжает удивлять и пробивать все рамки адекватности. Девять российских команд к 26 годам и чешская «Спарта» на сдачу. За это время игрок, которого принято называть форвардом, забил примерно 14 мячей в официальных встречах. Сейчас Прудников выступает за «Амкар», а ослабление лимита и вовсе могло выкинуть Александра за пределы РФПЛ. Но если ограничение ужесточат, то нападающий с российским паспортом не просто задержится в высшем дивизионе, но имеет все шансы поиграть за всех его участников. И забить до конца карьеры еще примерно 14 голов. <br /> <br /> <img src="http://fc-amkar.org/upload/images/image_news1430235072.jpg" width="580" height="387" alt="" /></div> <div> </div> <div><em>«Ничего страшного не произошло, наверное, могло сложиться лучше, может быть, все было бы хуже – теперь уже никто не узнает»</em>, – Прудников отвечает всем, кто решил, что ему, возможно, стыдно за свою статистику. </div> <div> </div> <div><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>Валерий Газзаев похвалит лимит. А потом раскритикует. А потом снова похвалит</strong></span></span></div> <div> </div> <div>О том, что твердость убеждений многих чиновников напоминает плавленый сыр, известно давно. Тот же Виталий Мутко по вопросу лимита высказывался и «за», и «против». Причем, для изменения взглядов ему понадобилось около 3 месяцев. </div> <div> </div> <div>Экс-тренер ЦСКА и экс-президент «Алании» Валерий Газзаев очень хочет стать не экс-президентом РФС. И если для этого нужно ругать лимит – он ругает лимит. Искренне и ярко. Если же ситуация меняется, то лимит можно и похвалить. Сейчас Валерий Георгиевич оказался сторонником ужесточения лимита. Потому что, находясь по разные стороны с министром спорта и главой крупнейшего предприятия страны, можно потерять последние шансы на просторный кабинет с большими окнами.</div> <div> </div> <div><span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>Александр Кокорин станет лицом «Mercedes Gelandewagen»</strong></span></span></div> <div> </div> <div>Если лимит продолжит действовать, то никто из российских игроков и дальше не задумается о том, чтобы уехать играть в Европу. Они будут терять в мастерстве, но обретать в финансовом положении. Более того, через год-два ведущие производители премиальных товаров поймут, что сотрудничать с российскими игроками очень выгодно. Им даже не надо платить за рекламу – они сами купят все самое лучшее. И тогда фотографии у «Гелендвагена» или цирковых медведей на празднике станут не исключением, а нормой. <br /> <br /> <img src="http://media.rfs.ru/res/galleries/cd/af/2208/image.orig.30873.jpg" width="580" height="387" alt="" /></div> <div> </div> <div>Все перестанут стесняться фотографий из частного самолета или у дорогого автомобиля. Прессе запретят задавать игрокам вопросы об этом, поскольку подобные вопросы нарушают их эмоциональный фон. А россиян и без того слишком мало на рынке, чтобы разбрасываться существующими.</div> <div> </div> <div><strong><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;">Сборная России не попадет на ЧМ-2018</span></span></strong></div> <div> </div> <div>Верится, конечно, с трудом, но возможно и такое. К 2017 году Россия должна быть готова к проведению чемпионата мира на 95%. Отказываться от проведения первенства, потратив огромное количество денег, никто уже не будет. Примерно к этому же времени наша сборная будет представлять собой тех же игроков, что выступают за нее сейчас. Игнашевичу и Березуцким будет тяжело, но отсутствие конкуренции и задача национальной важности будет обязывать их выходить на поле. Но после Кубка Конфедераций они от безысходности спрячутся в самолете сборной Германии и покинут страну. Выяснится, что за годы действия более жесткой системы лимита, выросло поколение игроков, которое умеет обыгрывать только казино и максимально быстро доставать паспорт гражданина РФ. Последней надежной станут братья-Данни, которым можно будет быстро сделать гражданство России. Но они после долгих переговоров предпочтут выступления за Португалию. Потому что их папа успел заработать достаточно денег. </div> <div> </div> <div>В специальном пресс-релизе сообщат, что идея лимита изначально была идиотской, и все изначально были против нее. Но нет времени менять что-либо, поэтому сборная России отказывается от участия в турнире. <br /> <br /> <em><strong>Внимание! </strong>С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: </em><a target="_blank" href="https://"><em>bombardir.ru</em></a><em> В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки! </em></div>

Россия. Премьер-лига Россия Амкар-Пермь Спартак Зенит Прудников Александр Кокорин Александр Газзаев Валерий Божович Миодраг Мутко Виталий
Комментарии (254)
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Патриот 05
1435859804
Авторов где набирали? Будьте серьезнее. Это же не сайт кривого юмора, а футбольный. Суть то понятен, и я с сутью согласен. Но подача........... Галустян диктовал?
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Тraumtanzеr
1435865820
Шикарная статья.
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Exia
1435873111
При 7+4 с 2008 года Сборная только деградирует. 6+5 поможет очередным Кокориным, Дзюбам и Прудниковым заработать свою копеечку на безбедную старость, а Сборную России опустить в 3ю десятку рейтинга.
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ManKUNIANUS
1435875334
Хватит, пожалуйста. \"Бомбардир\" вещает, \"Бомбардир\" рассказывает. Что за дибильное слово. СОККЕР навсегда!!!
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Rechter
1435905098
Вообще, вся эта сага о лимите - запудривание мозгов болельщикам. Ложная повестка. Никто не говорит об отсутствии системы футбольных школ, академий, подготовки тренеров и тд, все только и делают что считают, сколько допустимо легов в команде РПЛ. Это то же самое, что подметать мусор в прихожей, когда горит кухня. При нормальной функционирующей системе подготовки футбольных кадров как в Германии или Нидерландах, например, все эти \"особо важные\" разговоры о количестве негров отпадут сами собой.
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makiv
1435914966
Из за этого поганого лимита будут играть новые пешеходы и стоимость их будет бешеная! КоКо за сколько тогда анжи покупали??? За 20 млн вроде, тем временем в то же окно Тевез перешёл в юве за 10 млн примерно. А деньгисов за 15 млн! Всё из за лимита! Клубы вынуждены переплачивать за эти брёвна, а эти брёвна ходят по полю, так как понимают, что они всё равно выйдут на поле! Зачем рвать жилы)
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Хасан_05
1435915536
1Теперь Аршавины и Широковы по 40 лямов стоить будут 2 Зарплаты по 5-6 лямов не у Гараев с Халками будут а у Шатовых с Денисовыми 3 В европе мы больше не увидим наших последнего Русского футболиста Черышева Зенит выкупит за огромное бабло плюс подарит ему зарплату годовую как у пол населения России 4 Фразы ваши ожидания,-ваши проблемы будут появляться все чаще 5 отсутствие каких либо достижений в европе
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Overbeer
1435916475
больше 200 комментариев- и почти все против лимита.. ну не могут же все быть идиотами- а Мутко один умным.. ладно пускай лимит будет- но зарплату нужно в 10 раз уменьшить, хоть болельщикам не обидно будет
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glowy
1435917723
а чего же они лимит по зарплате не ведут ни как???!!! 500 тыс. максимум...вот тогда все игроки сб. россий в 2018 будут играть в Европе
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severnyj84
1435935104
ЛУЧШИЙ ЛИМИТ - ОТСТАВКА МУТКО И ПРОВЕДЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
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