Обнуляй. Пять возможных последствий ужесточения лимита на легионеров в РФПЛ

<em> За пару недель до начала очередного сезона чемпионата России никто не знает, каким именно будет лимит на легионеров. "Бомбардир" рассказывает, что будет, если активируют схему "6+5" – самую жесткую из возможных.</em> <div> </div> <div><span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>Миодраг Божович вернется в Россию</strong></span></span></div> <div> </div> <div>Неудачная командировка в «Локомотив» настолько сильно задела самолюбие Миодрага Божовича, что он даже покинул Россию. Впервые с 2008 года, между прочим. Но нет никаких сомнений, что любитель пикантных шуток из Черногории рано или поздно вновь вернется в РФПЛ. С каждым годом <a href="http://soccer.ru/news/434610.shtml" target="_blank"><strong>работы лимита «6+5»</strong></a> будет уменьшаться число россиян, готовых решать серьезные задачи. Это понизит общий рейтинг турнира, а вместе с ним и привлекательность для тренеров из Западной Европы. Пример Унаи Эмери слишком показателен, но в ближайшие годы еще и у Якина может что-либо получиться за пределами России. И тогда в запаренную в собственном соку РФПЛ будут возвращаться любители сексуального футбола без серьезных амбиций. В лиге всегда будут середняки, готовые усилиться представителями Балкан и тренером, говорящем с ними на одном языке.</div> <div> </div> <div><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>Александр Прудников сыграет за все клубы РФПЛ</strong></span></span></div> <div> </div> <div>Карьера Александра Прудникова продолжает удивлять и пробивать все рамки адекватности. Девять российских команд к 26 годам и чешская «Спарта» на сдачу. За это время игрок, которого принято называть форвардом, забил примерно 14 мячей в официальных встречах. Сейчас Прудников выступает за «Амкар», а ослабление лимита и вовсе могло выкинуть Александра за пределы РФПЛ. Но если ограничение ужесточат, то нападающий с российским паспортом не просто задержится в высшем дивизионе, но имеет все шансы поиграть за всех его участников. И забить до конца карьеры еще примерно 14 голов. <br /> <br /> <img src="http://fc-amkar.org/upload/images/image_news1430235072.jpg" width="580" height="387" alt="" /></div> <div> </div> <div><em>«Ничего страшного не произошло, наверное, могло сложиться лучше, может быть, все было бы хуже – теперь уже никто не узнает»</em>, – Прудников отвечает всем, кто решил, что ему, возможно, стыдно за свою статистику. </div> <div> </div> <div><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>Валерий Газзаев похвалит лимит. А потом раскритикует. А потом снова похвалит</strong></span></span></div> <div> </div> <div>О том, что твердость убеждений многих чиновников напоминает плавленый сыр, известно давно. Тот же Виталий Мутко по вопросу лимита высказывался и «за», и «против». Причем, для изменения взглядов ему понадобилось около 3 месяцев. </div> <div> </div> <div>Экс-тренер ЦСКА и экс-президент «Алании» Валерий Газзаев очень хочет стать не экс-президентом РФС. И если для этого нужно ругать лимит – он ругает лимит. Искренне и ярко. Если же ситуация меняется, то лимит можно и похвалить. Сейчас Валерий Георгиевич оказался сторонником ужесточения лимита. Потому что, находясь по разные стороны с министром спорта и главой крупнейшего предприятия страны, можно потерять последние шансы на просторный кабинет с большими окнами.</div> <div> </div> <div><span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>Александр Кокорин станет лицом «Mercedes Gelandewagen»</strong></span></span></div> <div> </div> <div>Если лимит продолжит действовать, то никто из российских игроков и дальше не задумается о том, чтобы уехать играть в Европу. Они будут терять в мастерстве, но обретать в финансовом положении. Более того, через год-два ведущие производители премиальных товаров поймут, что сотрудничать с российскими игроками очень выгодно. Им даже не надо платить за рекламу – они сами купят все самое лучшее. И тогда фотографии у «Гелендвагена» или цирковых медведей на празднике станут не исключением, а нормой. <br /> <br /> <img src="http://media.rfs.ru/res/galleries/cd/af/2208/image.orig.30873.jpg" width="580" height="387" alt="" /></div> <div> </div> <div>Все перестанут стесняться фотографий из частного самолета или у дорогого автомобиля. Прессе запретят задавать игрокам вопросы об этом, поскольку подобные вопросы нарушают их эмоциональный фон. А россиян и без того слишком мало на рынке, чтобы разбрасываться существующими.</div> <div> </div> <div><strong><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;">Сборная России не попадет на ЧМ-2018</span></span></strong></div> <div> </div> <div>Верится, конечно, с трудом, но возможно и такое. К 2017 году Россия должна быть готова к проведению чемпионата мира на 95%. Отказываться от проведения первенства, потратив огромное количество денег, никто уже не будет. Примерно к этому же времени наша сборная будет представлять собой тех же игроков, что выступают за нее сейчас. Игнашевичу и Березуцким будет тяжело, но отсутствие конкуренции и задача национальной важности будет обязывать их выходить на поле. Но после Кубка Конфедераций они от безысходности спрячутся в самолете сборной Германии и покинут страну. Выяснится, что за годы действия более жесткой системы лимита, выросло поколение игроков, которое умеет обыгрывать только казино и максимально быстро доставать паспорт гражданина РФ. Последней надежной станут братья-Данни, которым можно будет быстро сделать гражданство России. Но они после долгих переговоров предпочтут выступления за Португалию. Потому что их папа успел заработать достаточно денег. </div> <div> </div> <div>В специальном пресс-релизе сообщат, что идея лимита изначально была идиотской, и все изначально были против нее. Но нет времени менять что-либо, поэтому сборная России отказывается от участия в турнире. <br /> <br /> <em><strong>Внимание! </strong>С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: </em><a target="_blank" href="https://"><em>bombardir.ru</em></a><em> В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки! </em></div>