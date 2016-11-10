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  • «Понимаю Березуцкого, но хочу в Европу». Как Полоз стал надеждой сборной России

«Понимаю Березуцкого, но хочу в Европу». Как Полоз стал надеждой сборной России

Российский футбол никак не переболеет сменой поколений. От «позолоченного» состава Евро-2008 почти ничего не осталось, а молодежь спотыкается на переходе во взрослый футбол. За дело уже взялся даже Виталий Мутко, но его реформы детского футбола должны дать результат лет через десять. До того придется справляться своими силами, и Станислав Черчесов с начала работы взялся за перетряхивание состава. Символом этого подхода должен стать Дмитрий Полоз. Его сюжетная линия в этом сезоне и без того одна из самых драматичных, но триумфа в сборной ему явно недостает.

Драматизма ситуации добавит дружба с Александром Кокориным. Приехав из Ставрополя в школу «Локомотива», Полоз вскоре познакомился с таким же простым парнишкой из Валуйков. Оба тогда представляли себя на поле в Черкизове. Вместе выходили на газон в молодежке и подавали мячи на морозной товарищеской игре между Россией и Бразилией в 2006 году, когда Роналдо забивал рукой. Вот только в Кокорине разглядели невероятный талант и забрали в «Динамо», а Полоз так и сидел в структуре «Локомотива» несколько лет.

В 2011-м дубль «железнодорожников» стал чемпионом России. Той команде пророчили целый музей наград, но в итоге молодые ребята мало кому оказались нужны. «Локомотив» боролся сам с собой, тренеры пытались понравиться Ольге Смородской. Полоз расстроился и вместе с Виталием Дьяковым ушел в «Ростов». «Локомотив» вроде бы предлагал игрокам новые контракты. Смородская кивала на агентов и непомерные аппетиты юношей: «Нам не удалось договориться. Но любой потенциал надо еще реализовать. Когда так сложно начинают себя вести молодые игроки, я не верю в то, что им удастся очень хорошо реализоваться. Несмотря на это, желаю им удачи». Полоз ответил, что в клубе на него вообще не обращали внимания и предложили новый контракт на тех же условиях. Контракты молодых игроков в «Локомотиве» действительно могут оцениваться в скромные суммы.

Сказка в «Ростове» сначала была в лучших традициях: чем дальше – тем страшнее. Переходный сезон на «весна-осень», где было сыграно три круга в чемпионате, желто-синие еле вытянули. Полоз изредка выходил на поле, иногда надоедал защитникам. Чувствовалось, что форвард еще не отошел от тепличных условий молодежного уровня. Игроком стартового состава его увидел Миодраг Божович. В сезоне-2012/13 Дмитрий забил трижды, что стало для нападающего небольшим, но все-таки прорывом. Потом «Ростов» взял Кубок России, утонул в проблемах лицензирования и почуял аромат еврокубков. Через несколько месяцев Божович соблазнился на предложение «Локомотива».

В январе «Ростов» попал в руки Курбана Бердыева. Перебирая футболистов и четки, Курбан Бекиевич выяснил, что функционал Полоза шире, чем банальная игра из глубины. «Ростов» ощетинился схемой 5-3-2, а Полоз забил четыре гола. Бердыев сделал ставку на дуэт Полоз – Азмун, проявив к обоим повышенное внимание. «Он молод, как и Полоз, но Дима более адекватный к восторженным высказываниям, а Сердар все-таки еще мальчик по своей сути», – объяснил тренер, почему не дает Азмуну смотреть собственные голы.

Два не самых мощных парня стали разрывать сначала чемпионат, затем и Лигу чемпионов. Полоз, играя с левого фланга, по ходу матча отрабатывал во всех зонах центральной линии, притом еще и регулярно возвращался. Нападающий добавил в «физике», стал увереннее чувствовать себя на поле. У «Ростова» были огромные проблемы с деньгами, постоянные долги, но тогда Бердыев сумел абстрагировать команду от внешних проблем. Полоз стал лучшим игроком команды в прошлом сезоне по системе «гол+пас», забив семь голов и сделав шесть результативных передач.

Нынешний сезон футболист начал мощнее предыдущих. С подачи Бердыева свое место и роль на поле Полоз сохраняет: «Он [Бердыев] подсказывает, дает советы. Это он поставил игру еще с прошлого сезона, он все сделал. Мы играли по его методу, по его тактике. Меняются какие-то нюансы, но структура остается та же».

Пока Азмун создает очередной шум с переходом в топ-клуб (теперь – «Ливерпуль»), Полоз ведет себя максимально корректно: «Варианты уйти всегда есть, но обсуждать их пока нет смысла». Получив признание лишь к 25 годам, Дмитрий очень аккуратен. За Бердыевым он, вероятно, пошел бы в любой клуб. Все остальное – лишний риск, который он предпочитает испытывать лишь на поле. Иван Новосельцев не единственный игрок, сменивший клуб в перерыве матча с Турцией. Полоз тоже мог смотреть второй тайм игроком новой команды, но огни Лиги чемпионов затмили предложенный контракт.

Сложно будет отказать разве что Европе. Обалдев от «Альянц Арены» и «Висенте Кальдерон», Полоз снисходительно относится к РФПЛ: «У нас, конечно, высокий уровень чемпионата, но не такой, как там. Когда ты выходишь на «Амстердам-Арену» или домашний стадион «Андерлехта», а там 30–50 тысяч зрителей, то это вообще что-то. Нужно побывать там на поле, чтобы понять, что это такое, а потом уже делать выводы». Василия Березуцкого, который сказал, что на тех же финансовых условиях лучше играть в России, он не поддерживает: «Я понимаю его, но у меня другое мнение: если бы был вариант уехать в Европу, с удовольствием бы уехал».

Россия. Премьер-лига Россия Ростов Локомотив Полоз Дмитрий Азмун Сердар Бердыев Курбан Божович Миодраг Смородская Ольга
Комментарии (9)
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товрос
1478769810
Бесплатно он в Европу не поедет,а после наших Аршавиных никто в Европе не хочет рисковать
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зиргай
1478770278
К 18 году может дорасти до мастера и рулить в сборной
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арейская
1478770467
И Полоз и Азмун хороши, и лично мне они ах как симпатичны, я и дальше хотела бы видеть их в РФПЛ
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LokoGoGo
1478772250
с таким же простым парнишкой из Валуйков ИЗ ВАЛУЕК
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vgarakh
1478776019
Полоз хорош с Азмуном , а так же хорош и с Бухаровым, жаль только Саша травмирован.
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Strig
1478776842
Наши Европу не покорят, пусть здесь первым парнем на деревне будет...
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Essence
1478782641
Пристройте Полоза к Райоле-сразу в Англии окажется)
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D'achkov
1478874707
Уйдет в середняк апл
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