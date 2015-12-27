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  • Вспышка сверхновой. Почему «Црвену Звезду» и Божовича невозможно остановить

Вспышка сверхновой. Почему «Црвену Звезду» и Божовича невозможно остановить

<p><em>Рекордная серия команды Миодрага Божовича достигла 19 побед подряд. «Бомбардир» ищет причины феноменальной успешности сербско-черногорского союза.</em></p> <blockquote> <p><em><strong><span style="color:#FF8C00;">Спойлер. Главные выводы из материала:</span></strong></em></p> <ul> <li><em>"Црвена Звезда" хороша и в защите, и в нападении</em></li> <li><em>Тренер привел с собой футболистов из российского чемпионата</em></li> <li><em>При Божовиче раскрылись многие игроки</em></li> <li><em>У команды есть целая россыпь молодых талантов</em></li> </ul> </blockquote> <p>Последний раз подопечные Божовича теряли очки в июле. К зимнему перерыву команда подошла с 62 баллами. Всего на два меньше, чем за весь прошлый сезон, а с учетом провала конкурентов набранных очков хватило бы для досрочного чемпионства, не поменяй чиновники регламент чемпионата. Теперь привычный 30-туровый марафон – лишь предварительная фаза, разбивающая команды на две восьмерки. Накопленные турнирные баллы делятся надвое, и каждая восьмерка играет в один круг финальный этап. Впрочем, упустить титул «народной команде» будет очень сложно. Уже сейчас ее гандикап на вторую часть сезона составляет 12 очков, а гарантированное первое место по итогам предварительного раунда дает возможность стартовать с домашних встреч с двумя ближайшими преследователями.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1450705201_Фото.jpg" style="width: 720px; height: 479px;" /></p> <p>«Црвена Звезда» олицетворяет собой сербский футбол, и всегда считалась в России почти родной. Именно ее «Спартак» пригласил в качестве спарринг-партнера на первый матч на своем новом стадионе. Сербские красно-белые в знак солидарности с Россией отказались от зимних сборов в Турции. Их обрусевший тренер Миодраг Божович на недавнее торжество в Белграде, посвященное победе команды в Кубке чемпионов и Межконтинентальном Кубке в сезоне-90/91, пришел в футболке с портретом Путина. В общем, в фанатской среде это свои ребята.</p> <p>Отстав от «Партизана» на семь очков в прошлом году, «Црвена Звезда» лишилась места в Лиге чемпионов. Летом клубу пришлось продать талантливого голкипера Предрага Райковича в «Маккаби» из Тель-Авива. Возможность выступать в главном клубном турнире стала для чемпиона мира U-20 ключевым фактором. Не помогло удержать парня даже свежее соглашение с «Газпромом», продленное еще на три года. Дарко Лазович уехал в «Дженоа». Возвращать «Црвене Звезде» былые высоты позвали завалившего сезон в «Ростове» Миодрага Божовича. Контракт тренера был подписан по схеме «1+1». Помимо аргентинца Ибаньеса Божович взял хорошо знакомых ему по РФПЛ Митчела Дональда и Угу Виейра. Серьезные вложения команда позволить себе не может – за просроченные задолженности «Црвену Звезду» и так исключили из ЛЧ созыва 2014/2015.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1450705253_Божа 2.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p>Сперва игра красно-белых под руководством черногорца не впечатляла. Божович начал с того, что вылетел в первом же квалификационном раунде Лиги Европы. Ведомый Тимощуком «Кайрат» одолел красно-белых и дома, и на выезде. В первых трех турах Суперлиги «Црвена Звезда» взяла пять очков. В начале августа Божович на пару с управляющим директором Звезданом Тержичем просились в отставку, однако совет директоров клуба единогласно прошение отклонил. Оказанное доверие подстегнуло тренера, или нашлись какие-то другие факторы – вопрос дискуссионный. Факт остается фактом: с того момента «Црвена Звезда» только побеждает, забивая в среднем по три мяча за игру уже на протяжении девятнадцати матчей, показав в них разницу мячей «+46».</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" src="https://www.youtube.com/embed/QgiCQBEiO4U" width="720"></iframe></p> <p>Ушедшего Райковича в воротах безболезненно заменил опытный Кахриман. В обороне тренер рискнул поставить на молодых Петковича и Йовановича. Первому 22, второму – всего 19. Однако дефицит опыта никак не сказывается на результате, а 15 пропущенных командой мячей при явном крене игры в сторону атаки – хорошее тому подтверждение. Парни быстро растут рядом с матерыми Павичевичем и Луковичем. Удачно вписался в состав новичок Ибаньес, результативно подключающийся к атакам с фланга и хладнокровно бьющий с «точки». Обязанности по разрушению в опорной зоне Божович возложил на взятого специально для этого в Саранске Дональда, что позволило развязать руки диспетчеру Марко Груйичу. Хавбек обещает вырасти в настоящую звезду. При росте за 190 Марко потрясающе пластичен и уверенно обращается с мячом. Не по годам зрелый интеллект позволяет своевременно выдать точный пас на любую дистанцию, в порядке все и с ударом.</p> <p>Однако за созидание и результативность в составе «народной команды» отвечают другие люди. Плеймейкер Александар Катай прежде играл значительно глубже, однако Божович разглядел бомбардирский потенциал хавбека и передвинул ближе к атаке. В результате Катай наколотил уже 12 мячей, отстав лишь от лучшего снайпера команды – отлично знакомого нам экс-торпедовца Угу. Португалец, смотревшийся в Москве интересно, но почти не забивавший, у Божовича раскрылся. Ждать кардинального прогресса в 27 не стоит, но здорово, что этот парень нашел свою команду. Пришлись ко двору и Плавшич с Срничем. Напоминающий Джовинко реактивными рывками и эффектным дриблингом Плавшич всегда готов добавить остроты на фланге. Срнич меньше возится с мячом, зато гораздо чаще забивает. Но самый ценный актив «Црвены Звезды» – 17-летний форвард Лука Йович. Тот самый, что забивал «Спартаку» на «Открытии». Пока Божович только подводит парня к основе, в основном выпуская на замену, однако уже сейчас очевидно, что в Суперлиге Лука не задержится.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" src="https://www.youtube.com/embed/bhTbRq8pAZM" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>***</strong></span><br /> Взрыв, происходящий в процессе вспышки сверхновой, сопровождается выбросом значительной массы вещества звезды в межзвездное пространство, а из оставшейся части вещества взорвавшейся звезды, как правило, образуется компактный объект – черная дыра. Процесс выброса уже запущен. Первой ласточкой стал Марко Груйич, который летом за отступные в шесть миллионов должен пополнить «Ливерпуль». Есть предметный интерес со стороны грандов и к другим талантам красно-белых – Ристичу, Йовановичу, Йовичу. Миодраг Божович тоже здорово поправил имидж (в Россию, правда, обещал ближайшие 10 лет не возвращаться). В любом случае, фанаты «Црвены Звезды» рискуют уже в следующем сезоне заглянуть в черную дыру после очередной тотальной распродажи.</p>

Европа Црвена Звезда Кахриман Дамир Катай Александар Угу Виейра Йованович Вукашин Ристич Михайло Божович Миодраг
Комментарии (3)
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Aztec58
1451238536
Эпилог заставил хмыкнуть, ну, блин, и ассоциации у тебя, автор. Слежу за сербским футболом, изредка бываю на матчах Суперлиги, очень нравится! Удачи звездашам, без болельщиков они никогда не останутся.
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proеzd2
1451240705
Удачи Браткам!!!
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Pravdin_V
1451250364
потому что там нет Смородской
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