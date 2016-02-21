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Кого еще должен купить «Терек»
Кого еще должен купить «Терек»
Бомбардир.ру
21 февраля 2016, 21:50
12
Трансфер года: Кадыров зовет Тарасова в "Терек"
Россия. Премьер-лига
Россия
Ахмат
Тарасов Дмитрий
Комбаров Кирилл
Комбаров Дмитрий
Глушаков Денис
Кокорин Александр
Божович Миодраг
Комментарии (12)
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Майор Дзагоев
1456081855
Тонко
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1
илюшакарп
1456083799
ай-яй-яй Бомбардир спорт вне политики? Так зачем подливать масла в огонь?
Ответить
1
Писюнг
1456092606
детский сад "ромашка" группа "одуванчик"
Ответить
2
kykyi
1456125371
Да можно всех в Терек. Потом всех дисквалифицировать на 100 матчей, футбол от этого ничего не потеряет.
Ответить
1
tander
1456132655
Бомбардир опустился.. всем пока, я на кулички
Ответить
1
андрей андреев
1456137270
Когда Божович одел эту майку Ростов чуть не вылетел в фнл
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1
Aztec58
1456178015
Кадыров в своём репертуаре, ага: затычка к любой информационной бочке.
Ответить
1
serhz
1456210226
Один дебил нарядился -и остальные клоуны подтянулись -весь цвет бездарей футбола Российского -на поле -ничтожества -а славы так хочется.А Кадырову необходимо бюджет Чечни резко уменьшить -чтобы чужие штрафы не оплачивал и автомобили зазря не раздавал -за наш с вами счёт кстати.
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1
89388900185
1456223053
а разве они в Турции надели футболки....надо будет и тебя купим урод
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