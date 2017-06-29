Миодраг Божович вернулся в Россию. И это очень хорошо

Убегал из команд

Божович несколько раз добивался успехов со своими командами, а потом резко уходил. Так было в 2008 году с «Амкаром». Тогда черногорец сделал пермякам лучший результат в их истории – четвертое место. Но зимой покинул команду и ушел в «Москву». Сначала ходили слухи, что тренер не сошелся во взглядах с президентом клуба Валерием Чупраковым, но потом появилась еще одна версия – деньги. По разным источникам, в столице Божовичу предлагали зарплату в 10 раз больше, чем он получал в Перми.

В сезоне-2011/12 «Амкар» лавировал в «хвосте» второй восьмерки. Черногорца позвали – он вернулся. Пермяки сочно выносили при Миодраге всех подряд и остались в РФПЛ. «Граф» дал обещание остаться в Перми на следующий сезон, но сбежал с летних сборов, серьезно подставив исполняющего главного тренера Рустема Хузина, который будучи неопытным специалистом без лицензии PRO возглавил команду. И вот уже тогда пермская публика на тренера разозлилась.

С «Ростовом» черногорец работал тоже продуктивно. Выиграл Кубок России и должен был выводить команду на европейские поля в сезоне-2014/15, но, несмотря на все его обещания остаться в команде, ушел. Уговоры со стороны руководства не помогли. Божович потом так прокомментировал эту историю: «Если б я остался, агония продолжилась бы. Это должны понимать все: от руководителей клуба до болельщиков и футболистов. Моя бывшая команда попала в яму и должна выкарабкиваться». Миодраг даже не подозревал тогда, что ожидает «Ростов» через пару лет.

Весело общался с журналистами

Божович – это генератор цитат, которые должны становиться мемами. Еще по работе в «Амкаре» журналисты поняли, что тренер иногда выдает коронные фразы. Например, на одной из пресс-конференций его спросили, как ему выезд на Кавказ. Миодраг ответил: «Кавказ? Баранина хорошая».

Во время работы в «Ростове» Божович пригласил крепкого защитника Баштуша. Журналистам почему-то стало интересно, насколько хорошо футболист уже знает местный язык. На этот вопрос черногорец отшутился: «Думаю, всей команде легче заговорить по-португальски, чем нашему новичку Баштушу по-русски». Анголец по-русски, может, и не заговорил, но прошлым летом перешел в «Лацио».

Даже в неудачный период в «Локомотиве» Божович жег перед микрофонами. После победы над «Торпедо» он сказал: «Вы все такие обиженные сегодня. Извините, постараемся в следующий раз проиграть…». А вот после игры с «Уфой» Божович поиронизировал над самим собой и выдал: «Наша команда хорошо настроилась на матч, но что-то нам помешало. Наверняка это был я». Если бы так задорно играла и его команда, то наверняка у него все сложилось бы удачно. Но в итоге Божовича уволили, даже не дав сыграть с командой в финале Кубка России. Правда, Ольга Смородская обещала выслать ему медаль.

Прекрасно мотивировал футболистов

По легенде, Божовича забрали в Пермь чуть ли не со стройки. Он никогда не был топ-тренером, хоть и стремился к этому. Но со всеми московскими командами он провалился. Исключение – «Москва», и то ее потом ликвидировали. В «Динамо» не получилось – добровольно подал в отставку. А потом в одном из интервью признался, что и сам не понимал, зачем возглавлял бело-голубых.

Божович не был тактиком, он – психолог. А такой стиль управления нужен для коллективов без звезд, где собраны люди, из которых можно выжать максимум на морально-волевых. Тренер умел внушать футболистам среднего класса, что им есть, что доказывать.

Перед финальным матчем Кубка России между ЦСКА и «Амкаром» черногорец объяснял своим игрокам, что они не хуже соперника. Что Сираков не слабее Березуцкого, что пара Дуймович – Дринчич такая же крутая, как центр москвичей. А главное – он не врал футболистам, потому что на тот момент оно так и было. Встречались фактически равные соперники, и разобрались они только в серии пенальти.

«Очень рад, что мне доверили «Арсенал», для меня это новый вызов», − заявил прессе черногорец. Туляки весь прошлый сезон бледно болтались внизу и еле-еле остались в Премьер-лиге, не впустив туда амбициозный «Енисей» Тихонова. Но с нового сезона у нас будет как минимум одна причина симпатизировать этой команде. Перезагрузивший свою карьеру в белградской «Црвене Звезде» Миодраг Божович вернулся в Россию.

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