Салазар сохранил желание перейти в «Зенит»

Полузащитник «Браги» Родриго Салазар не хочет оставаться в клубе и сохраняет желание перйети в «Зенит».
25-летний уругваец считает, что он задержался в португальской команде. Также его не устраивает работа врачей клуба, которые, по мнению игрока, не справляются с его микротравмами. На эту же проблему жалуются представители футболиста.
Одним из плюсов перехода в «Зенит» Салазар видит большое количество латиноамериканцев в команде, благодаря которым он сможет быстро адаптироваться на новом месте. Он давно хочет сменить обстановку и не видит проблем в переезде в Россию.
- Салазар этой зимой тренировался в составе «Зенита», но сейчас вернулся в «Брагу».
- Сообщалось, что португальский клуб не устроили гарантии оплаты трансфера в связи с риском нарушения санкционного режима Евросоюза. Из-за этого переход игрока в «Зенит» сорвался.
- 25-летний уругваец провел в этом сезоне 21 матч за «Брагу», забил 6 голов, отдал 8 передач.
- По данным O Jogo, стороны ранее договорились о трансфере Салазара в «Зенит» за 15 миллионов евро плюс 5 миллионов евро бонусов.