Салазар сохранил желание перейти в «Зенит»

Полузащитник «Браги» Родриго Салазар не хочет оставаться в клубе и сохраняет желание перйети в «Зенит».

25-летний уругваец считает, что он задержался в португальской команде. Также его не устраивает работа врачей клуба, которые, по мнению игрока, не справляются с его микротравмами. На эту же проблему жалуются представители футболиста.

Одним из плюсов перехода в «Зенит» Салазар видит большое количество латиноамериканцев в команде, благодаря которым он сможет быстро адаптироваться на новом месте. Он давно хочет сменить обстановку и не видит проблем в переезде в Россию.