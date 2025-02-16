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Салазар сохранил желание перейти в «Зенит»

Полузащитник «Браги» Родриго Салазар не хочет оставаться в клубе и сохраняет желание перйети в «Зенит».

25-летний уругваец считает, что он задержался в португальской команде. Также его не устраивает работа врачей клуба, которые, по мнению игрока, не справляются с его микротравмами. На эту же проблему жалуются представители футболиста.

Одним из плюсов перехода в «Зенит» Салазар видит большое количество латиноамериканцев в команде, благодаря которым он сможет быстро адаптироваться на новом месте. Он давно хочет сменить обстановку и не видит проблем в переезде в Россию.

  • Салазар этой зимой тренировался в составе «Зенита», но сейчас вернулся в «Брагу».
  • Сообщалось, что португальский клуб не устроили гарантии оплаты трансфера в связи с риском нарушения санкционного режима Евросоюза. Из-за этого переход игрока в «Зенит» сорвался.
  • 25-летний уругваец провел в этом сезоне 21 матч за «Брагу», забил 6 голов, отдал 8 передач.
  • По данным O Jogo, стороны ранее договорились о трансфере Салазара в «Зенит» за 15 миллионов евро плюс 5 миллионов евро бонусов.

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Источник: Legalbet

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16.02.2025 21:39
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Комментарии (2)
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DMитрий
1739731809
Его не устраивает работа врачей клуба, которые, по мнению игрока, не справляются с его микротравмами. На эту же проблему жалуются представители футболиста. - А у них то что за травмы? Душевно - малоденежные...
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шахта Заполярная
1739737301
Правильно мыслит. Перейти к зинке, подлечится от всех этих микро и не микро травм, а потом по пути малкома к арабам, сменить обстановку.
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