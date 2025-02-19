Стало известно, какое предложение по зарплате «Спартак» сделал Салазару

«Спартак» готов платить полузащитнику Родриго Салазару зарплату в размере 2,5 миллиона евро в год плюс 700 тысяч в качестве бонусов. Московский клуб пытается договориться с «Брагой» по переходу 25-летнего уругвайца. Стороны близки к заключению сделки.

Салазар этой зимой тренировался в составе «Зенита» и успешно прошел медосмотр, но позднее вернулся в «Брагу».

Сообщалось, что португальский клуб не устроили гарантии оплаты трансфера в связи с риском нарушения санкционного режима Евросоюза. Из-за этого переход игрока в «Зенит» сорвался.

25-летний Салазар провел в этом сезоне 21 матч за «Брагу», забил 6 голов, отдал 8 передач.

По данным O Jogo, португальский клуб ранее договоривался о трансфере игрока в «Зенит» за 15 миллионов евро плюс 5 миллионов евро бонусов.