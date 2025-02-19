Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Стало известно, какое предложение по зарплате «Спартак» сделал Салазару

Стало известно, какое предложение по зарплате «Спартак» сделал Салазару

«Спартак» готов платить полузащитнику Родриго Салазару зарплату в размере 2,5 миллиона евро в год плюс 700 тысяч в качестве бонусов. Московский клуб пытается договориться с «Брагой» по переходу 25-летнего уругвайца. Стороны близки к заключению сделки.

  • Салазар этой зимой тренировался в составе «Зенита» и успешно прошел медосмотр, но позднее вернулся в «Брагу».
  • Сообщалось, что португальский клуб не устроили гарантии оплаты трансфера в связи с риском нарушения санкционного режима Евросоюза. Из-за этого переход игрока в «Зенит» сорвался.
  • 25-летний Салазар провел в этом сезоне 21 матч за «Брагу», забил 6 голов, отдал 8 передач.
  • По данным O Jogo, португальский клуб ранее договоривался о трансфере игрока в «Зенит» за 15 миллионов евро плюс 5 миллионов евро бонусов.

Новости по теме
«Брага» согласна продать «Спартаку» Салазара, но при двух условиях
Стали известны запросы Салазара по зарплате в «Спартаке» 4
«Спартак» рассчитывает купить Салазара после срыва трансфера игрока в «Зенит» 22
Источник: «Евро-Футбол.Ру»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 12:23
Рекомендуем
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
fakeid
1739957368
Во время финального обмена документами "Брага" вдруг сошла с ума и попросила включить в договор гарантию. Только не оплаты, а того, что никто из подписантов не попадет под санкции ЕС. Напекло им там, видимо, болезным. Очевидно, что юридически такое прописать просто невозможно, это бред сумасшедшего. Собственно, дальше были попытки привести болезных в чувство. У "Зенита" не вышло.
Ответить
FWSPM
1739959636
Как я и сказал после того видео будет другое теперь уже настоящее
Ответить
mahan
1739966190
Что все привязались к этому игроку, других что ли нет.
Ответить
Freyd
1739967778
Фернандеш конечно получше опорник,но этот не совсем спартаку подходит.
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 