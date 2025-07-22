«Зенит» хочет любой ценой купить Салазара

«Зенит» не останавливается в попытках купить полузащитника «Браги» Родриго Салазара. Россияне хотят подписать игрока любой ценой.
«Салазара могут убедить оформить самовыкуп своего контракта, если «Брага» вновь сошлeтся на нежелание заключать прямую сделку.
Однако в таком случае петербуржцам придeтся добавить к трансферной стоимости 20-30% от финальной суммы для выплаты налогов. В результате сумма сделки может составить 24-26 миллионах евро, когда как изначально речь шла о 20», – написал источник.
- Зенитовцы полгода назад предлагали за Салазара 16 миллионов евро.
- За хавбека также боролся «Спартак».
- Его статистика в прошедшем сезоне: 30 матчей, 8 голов, 9 ассистов.
Источник: Legalbet