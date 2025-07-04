«Зенит» возобновил интерес к полузащитнику сборной Уругвая

«Зенит» снова претендует на Родриго Салазара из «Браги».

Петербургский клуб возобновил интерес к полузащитнику, который зимой был в одном шаге от продолжения карьеры в России.

Игрок сборной Уругвая в феврале прибыл в расположение «Зенита» и начал тренироваться с новой командой, но тогда сделка сорвалась из-за проблем с международными банковскими переводами.