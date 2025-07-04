«Зенит» возобновил интерес к полузащитнику сборной Уругвая

«Зенит» снова претендует на Родриго Салазара из «Браги».
Петербургский клуб возобновил интерес к полузащитнику, который зимой был в одном шаге от продолжения карьеры в России.
Игрок сборной Уругвая в феврале прибыл в расположение «Зенита» и начал тренироваться с новой командой, но тогда сделка сорвалась из-за проблем с международными банковскими переводами.
- Зенитовцы полгода назад предлагали за Салазара 16 млн евро.
- За хавбека также боролся «Спартак».
- Его статистика в прошедшем сезоне: 30 матчей, 8 голов, 9 ассистов.
- Контракт 25-летнего футболиста с «Брагой» действует до 2028 года.
Источник: Legalbet