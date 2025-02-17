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  • Гурцкая похвалил «Зенит» за провокационное видео с Салазаром: «Любые способы ведения войны хороши»

Гурцкая похвалил «Зенит» за провокационное видео с Салазаром: «Любые способы ведения войны хороши»

17 февраля 2025, 20:20
8

Футбольный агент Тимур Гурцкая оценил ролик с Родриго Салазаром и распределительной шляпой из «Гарри Поттера».

  • Полузащитником «Браги» интересуются «Зенит» и «Спартак».
  • Сам футболист хочет перейти в петербургский клуб.
  • Накануне в соцсетях появилось видео, на котором Салазар четырежды произносит фразу «только не «Спартак».

– Я думаю, «Зенит» это выложил на всякий случай, чтобы он не перешел в «Спартак». Из вредности. Надо ставить «пятерку» пресс-службе «Зенита», это хорошо.

– Насколько это этично?

– *** [пофиг]. Любые способы ведения войны хороши.

Они никого не оскорбили, они пытаются поставить блок, чтобы болельщики «Спартака» заведомо невзлюбили Салазара.

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Брага Спартак Зенит Саласар Родриго Гурцкая Тимур
Комментарии (8)
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slavа0508
1739812979
***** блин им ...тогда вам может на СВО ...
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FCSpartakM
1739816504
не бумжи ли обиделись на зимнее видео динамы? А,эт другое.
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VVM1964
1739818244
Если где какие провокации - то это да, там Зенит отметился !!!...
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NewLife
1739820114
Не удивлюсь если появится видео, где ты отсасываешь у ведмедя и тогда также прокомментируешь))
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erybov1965
1739822185
Теперь надо понимать,почему у нас появляются бездари,за большие деньги.Спасибо таким агентам,ведь у них все способы хороши.
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FWSPM
1739826759
Понятно что в газовике забеспокоились это нормально. А Салазар после перехода в Спартак новое видео запишет уже настоящее
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алдан2014
1739852855
Что то половина статей от Гурцкаи сегодня. Непроста это. Агенты те ещё мутилы.
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