Гурцкая похвалил «Зенит» за провокационное видео с Салазаром: «Любые способы ведения войны хороши»

Футбольный агент Тимур Гурцкая оценил ролик с Родриго Салазаром и распределительной шляпой из «Гарри Поттера».

Полузащитником «Браги» интересуются «Зенит» и «Спартак».

Сам футболист хочет перейти в петербургский клуб.

Накануне в соцсетях появилось видео, на котором Салазар четырежды произносит фразу «только не «Спартак».

– Я думаю, «Зенит» это выложил на всякий случай, чтобы он не перешел в «Спартак». Из вредности. Надо ставить «пятерку» пресс-службе «Зенита», это хорошо.

– Насколько это этично?

– *** [пофиг]. Любые способы ведения войны хороши.

Они никого не оскорбили, они пытаются поставить блок, чтобы болельщики «Спартака» заведомо невзлюбили Салазара.