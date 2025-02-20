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  • Реакция фанатов «Зенита» на попытку «Спартака» перехватить Салазара: «Такая у них судьба – надкусанные яблоки с пола подбирать»

Реакция фанатов «Зенита» на попытку «Спартака» перехватить Салазара: «Такая у них судьба – надкусанные яблоки с пола подбирать»

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» прокомментировало ситуацию со срывом трансфера в команду полузащитника «Браги» Родриго Салазара.

  • Ранее «Зенит» пытался приобрести Салазара за 15+5 миллиона евро.

«Что касается трансфера Салазара.

Как вы понимаете, все было очень близко. Настолько, что где-то на просторах интернета даже появилось видео с распределяющей шляпой, а игрок восемь дней ходил на массаж, знакомился с командой, гулял семьями с испаноязычной группировкой «Зенита». Без двух минут официально, короче.

Но во время финального обмена документами «Брага» вдруг сошла с ума и попросила включить в договор гарантию. Только не оплаты, а того, что никто из подписантов не попадет под санкции ЕС. Напекло им там, видимо, болезным.

Очевидно, что юридически такое прописать просто невозможно, это бред сумасшедшего.

Собственно, дальше были попытки привести болезных в чувство. У «Зенита» не вышло.

Судя по всему, такие гарантии подписали в «Спартаке». Ну либо через офис в Болгарии трансфер осуществляют, там удобно, главное – в правильную сторону деньги отправить.

На что только не пойдешь, чтоб чужой юбилей испортить – и в юридическую кабалу впишешься, и травмированного игрока заберешь.

Такая у них нынче судьба – надкусанные яблоки с пола подбирать», – написали болельщики «Зенита».

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Источник: телеграм-канал «Кафешка»

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Комментарии (7)
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fakeid
1740043438
хряки ещё вчера это прочитали)
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Igr-Rоmanyuta-google
1740044158
Животным из болотного городишки на Неве,где на каждом углу мусор лучше помолчать .Целее будете
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fakeid
1740044730
а всё, сорвался трансфер салазара в тарасятник. тут ещё пока нет этой новости, но она есть)
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ilich55
1740046052
Бом.жики хрякам. Салазара видите? Нет. И мы нет, а ОН есть!!!
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Gazelvagen877
1740046527
Хорошо, что сорвался этот транс в Спартак. Ведь его же крысы помойные трогали и скорее всего кожаный укол успели ему сделать.
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Каратель помойников
1740048447
Эх ночлежка,до чего же ущербный народишко там собрал тов.ведмедев, ещё и суррогатами всякими пичкает.но ничего не поделаешь,это же позорник-юбиляр мля)
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SLADE2019
1740048451
У меня складывается впечатление, что в этом городе на берегу всяких моек, черных речек и пр. текущих водоемов, воздух какой то заразный. Хоть бы от вас чумаходов трезвые вещи кто нибудь услышал или прочитал. Какой он вам, дурням (Салазар) надкусанное яблоко. Человек ни одной секунды за ваш дебилятник не сыграл. Задницы вам бешенные собаки понадкусали, вот это факт. Уколы делайте поскорее, а то тоже с пенными губами ходить будете, черти немытые.
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