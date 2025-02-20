Реакция фанатов «Зенита» на попытку «Спартака» перехватить Салазара: «Такая у них судьба – надкусанные яблоки с пола подбирать»

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» прокомментировало ситуацию со срывом трансфера в команду полузащитника «Браги» Родриго Салазара.

Ранее «Зенит» пытался приобрести Салазара за 15+5 миллиона евро.

«Что касается трансфера Салазара.

Как вы понимаете, все было очень близко. Настолько, что где-то на просторах интернета даже появилось видео с распределяющей шляпой, а игрок восемь дней ходил на массаж, знакомился с командой, гулял семьями с испаноязычной группировкой «Зенита». Без двух минут официально, короче.

Но во время финального обмена документами «Брага» вдруг сошла с ума и попросила включить в договор гарантию. Только не оплаты, а того, что никто из подписантов не попадет под санкции ЕС. Напекло им там, видимо, болезным.

Очевидно, что юридически такое прописать просто невозможно, это бред сумасшедшего.

Собственно, дальше были попытки привести болезных в чувство. У «Зенита» не вышло.

Судя по всему, такие гарантии подписали в «Спартаке». Ну либо через офис в Болгарии трансфер осуществляют, там удобно, главное – в правильную сторону деньги отправить.

На что только не пойдешь, чтоб чужой юбилей испортить – и в юридическую кабалу впишешься, и травмированного игрока заберешь.

Такая у них нынче судьба – надкусанные яблоки с пола подбирать», – написали болельщики «Зенита».