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  • «Брага» согласна продать «Спартаку» Салазара, но при двух условиях

«Брага» согласна продать «Спартаку» Салазара, но при двух условиях

«Спартак» приблизился к покупке полузащитника «Браги» Родриго Салазара.

Клубы предварительно договорились о сумме трансфера.

Теперь «Брага» ждeт одобрения сделки со стороны Португальской футбольной федерации, а также запросила финансовые гарантии от банка, что платeж из России пропустят.

Если эти два условия реализуются, то уругваец сможет перейти в команду из Москвы.

  • Ранее «Зенит» пытался приобрести Салазара за 15+5 млн евро.
  • «Брага» сорвала трансфер, побоявшись нарушать санкционный режим, установленный Евросоюзом.
  • При этом хавбек уже тренировался с игроками петербургской команды в ОАЭ.

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Источник: Metaratings

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19.02.2025 15:30
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Комментарии (19)
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Красногвардейчик
1739969287
Саласар: ,,Только не в Зенит,,(с))))
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R_a_i_n
1739969694
Щас федерация футбола Португалии наложит вето и бедный Салазар второй раз за месяц будет сопли пускать.
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Too bad
1739972403
Он что круче чем российский полено
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WILDLING_HRUNDEL
1739973317
Промес по своим каналам нарика доставит чемоданами наличку народных денег
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alefreddy
1739976357
почти купили
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Вомбат
1739979756
Переход вполне реален. Это в Англии в Германии все клубы РПЛ воспринимаются как враги. А в таких странах, как Португалия, врагом Европы считается только Зенит. Потому что Зенит там воспринимается как клуб Миллера, известно чьего друга (хотя по-моему это полная фигня, и Миллер никакой не друг, а просто исполнитель приказов). Короче, Спартаку Саласара скорее всегот продадут, и это хорошо, потому что РПЛ станет чуть сильнее.
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FWSPM
1739980014
У Спартака тоже есть условие - Салазар запишет видео где расскажет всем о том что газпрем позор российского футбола!
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oyabun
1739981646
Это было бы шикарное усиление к возобновлению Чемпионата. Но сроки то поджимают..
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FROLL007
1739987115
Не зря вокруг Спиртяка крутился один уголовник наркоторговец. Наверное нал в чемоданах доверили перевезти.
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