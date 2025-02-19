«Брага» согласна продать «Спартаку» Салазара, но при двух условиях

«Спартак» приблизился к покупке полузащитника «Браги» Родриго Салазара.
Клубы предварительно договорились о сумме трансфера.
Теперь «Брага» ждeт одобрения сделки со стороны Португальской футбольной федерации, а также запросила финансовые гарантии от банка, что платeж из России пропустят.
Если эти два условия реализуются, то уругваец сможет перейти в команду из Москвы.
- Ранее «Зенит» пытался приобрести Салазара за 15+5 млн евро.
- «Брага» сорвала трансфер, побоявшись нарушать санкционный режим, установленный Евросоюзом.
- При этом хавбек уже тренировался с игроками петербургской команды в ОАЭ.