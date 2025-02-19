«Брага» согласна продать «Спартаку» Салазара, но при двух условиях

«Спартак» приблизился к покупке полузащитника «Браги» Родриго Салазара.

Клубы предварительно договорились о сумме трансфера.

Теперь «Брага» ждeт одобрения сделки со стороны Португальской футбольной федерации, а также запросила финансовые гарантии от банка, что платeж из России пропустят.

Если эти два условия реализуются, то уругваец сможет перейти в команду из Москвы.